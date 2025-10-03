Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız rakibi Nice'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları, bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"BU OYUNU SÜRDÜRÜRSE FARK YARATACAKTIR"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe giderek daha iyi bir takım olma kimliğine kavuşuyor. Talisca, geçişleri iyi yaptı. İsmail’e yardım etti. Sahanın en iyi isimlerinden biri hatta en iyisi İsmail’di. Savunma görevinin yanı sıra hücuma katkısı dikkat çekti. Attığı ara paslar, pozisyonlar yaratılmasına neden oldu. Kerem’den söz etmek gerekirse, maçın kazanılmasında büyük katkısı vardı. Attığı iki gol dışında rakip savunmayı zorlaması, istek ve arzulu oyunu taraftarı oldukça mutlu etti. İki net gol pozisyonunu değerlendiremeyen En-Nesyri akşamın en çok üzülen oyuncusu oldu şüphesiz. Değişim ve dönüşüm yaşayan Fenerbahçe kazanma alışkanlığını sürdürebilirse, Avrupa ve Süper Lig’de fark yaratacaktır.
"TALISCA HALA YETERSİZ"
Emre Bol (Fotomaç): Tedesco Fenerbahçe'yi olması gerektiği gibi cesur bir kadroyla sahaya çıkardı. Orta sahaya tek ön libero İsmail Yüksek'i koyarak Asensio ile oyunu kurmayı planlamıştı. Ancak soğuk algınlığı nedeniyle son antrenmana çıkamayan ve iğneyle oynayan Asensio oyun kurulumunda faydalı olamadı. Nice takımı sarı- lacivertlilerin hızlı çıkışlarına neredeyse hiç karşılık veremedi. Dönen bütün topları alan Fenerbahçe ilk yarı boyunca rakip yarı sahada oynadı. Solda Kerem sağda Nene etkili oldular. Tedesco'nun taktik olarak yaptığı en önemli değişiklik bir anda oyunun yönünü değiştirmek oldu. Talisca'nın sürekli denediği bu taktik rakibin boşluk vermesini sağladı. Lakin Talisca hala yetersiz.
"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): Fenerbahçe hücum ağırlıklı kadro ile çıktığı maça önde, iştahlı ve baskılı başladı. Genellikle 3'lü savunmayla oynayan Nice bu maça 4'lü savunmayla başladı ama sürekli hata yaptılar. Savunmanın arkasına atılan her topta Fenerbahçe pozisyon buldu. Fenerbahçe savunması öne çıktığında ikinci topları hep kazandı ve baskıyı arttırdı. İsmail çıkana kadar çok çalıştı. Talisca ve Asensio rakip atakların şiddetini önde kırmakta zorlandı. Gecenin yıldızı Kerem'in hırsı, isteği ve enerjisi müthişti. Onu haksız yere eleştirenlere oyunu ve golleri ile tokat gibi cevap verdi. Nice özellikle ikinci yarıda elini kolunu sallaya sallaya pozisyon bulmaya başladı. Bu galibiyet ülke futbolu ve Fenerbahçe için çok değerli oldu.
"BEKLENEN VE ÜRETİLEN ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Garip bir ikilem var Tedesco'nun takımında. Sahadaki hesaba baktığınız zaman "Ofansif beşli" oynamak çok mantıklı. Topla yüzde 65 oynuyorsanız, yetenekli oyuncu sayısının fazla olması, baskıdan daha çok pozisyon üretmenizi sağlamalı. Maça döndüğümüzde, yüzde 30'larda oynamış rakibin aksiyon sayısı veya ceza alanınıza girme imkanı daha fazla olmuş. Rakibi tehdit edeyim, pasları daha doğru kullanayım derken, stoperlerin forvetleri burunlarının dibinde görmüş.
Kazanılan maçın analizinden bu "kısırlığı" çıkarmak zorunda Tedesco. Taktik veya set hücumu çalışma imkanlarının sınırlı olduğunu bilerek, aslında bu antrenmanı maçta yaptığının altını da çizmek lazım. Kadroda beklenen ile üretilen arasında büyük fark var.
"TEN UYUMU TUTMUŞ GİBİ"
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe; oldukça iyi oynadı, bazı oyuncuları büyük sıçrama yaptı... Belki bunu söylemek için çok erken ama Tedesco ile takım ve taraftar arasında ten uyumu tutmuş gibi... Maça fevkalade iyi başlayan bir Fenerbahçe ve matkap gibi oynayan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Talisca'nın harika pasını, Kerem çok iyi değerlendirdi. Belki de Talisca çıkana kadar Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı. Pek tabii ki İsmail de öyle... Fenerbahçe, Nice'i boğduğu dakikalarda yine Kerem'le ikinci golü buldu.
-
"KEREM'İ DURDURMAK İMKANSIZ"
Ercan Taner (Sözcü): Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter sevincini kesinlikle çok özlemişti. Topla uygun yer ve zamanda buluştuğu anda onu durdurmak imkânsız. İlk yarıda attığı 2 golle ‘merhaba’ dedi taraftarına. ‘Taraftar’ demişken, bu hafta içi maçında tribünlerin dolması, seyircinin takıma olan inancını net bir şekilde gösteriyordu.
Talisca konusunda Tedesco ısrarına devam ediyor. İlk golde çok ince bir pas vermişti Kerem’e. O da diğer maçlara göre, daha iyi başlamıştı. Nice’in kazandığı penaltıda Skriniar gibi deneyimli bir oyuncunun yapmaması gereken bir müdahale gördük. Fenerbahçe’nin orta saha dizilişinde İsmail’e çok iş düşüyor. Talisca ve Asensio takımın hücum aklı.
"İSMAİL YÜKÜ BAŞARIYLA TAŞIDI"
Ömer Üründül (Sabah): Bana göre günümüz futbolunda yüksek kalitede de olsalar devamlılıkları ve pres özellikleri olmayan iki oyuncu birlikte orta sahada oynamaz (Talisca, Asensio). Bu yüzden İsmail çok ağır yükü başarıyla taşıdı ama canı çıktı. Takımın genel yapısı En-Nesyri'ye ters geliyor. Kerem Aktürk, sıfıra inip, orta yapan yapıda bir kanat forveti değil. Nene de çalışkan, istekli ama dağınık ve son hareketler yetersiz. Eğer rakipler bekleri de keserlerse En-Nesyri beslenemiyor. Konsantrasyonu bozulunca da o son pozisyonu harcadı. Tedesco, Oğuz'u sağ kanat için göz ardı etmemeli. Mutlaka iyi bir ön libero olan Alvarez'i güçlendirip, İsmail'le birlikte oynatmalı. Tedesco'nun bana göre yaptığı en doğru işlerden bir tanesi 1.5 senedir oynarmış gibi yapan, hiçbir katkı veremeyen medyanın olmazsa olmazı Fred'i ilk 11'den almasıydı.
