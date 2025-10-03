Bartın'da kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
Bartın'da bir kauçuk fabrikasında, yeni alınan makineden yayılan gazdan etkilenen 32 işçi, hastaneye kaldırıldı
Olay, Bartın'da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinanın çalıştırılması sonucu sızan gaz nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı.
İşçiler, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6 işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.