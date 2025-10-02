Domenico Tedesco galibiyetin şifresini verdi: Güven, güven güven!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK KONUDA İLERİ ADIM ATTIK" Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge. "GÜVEN, GÜVEN, GÜVEN" Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven.

"HERKES TAKIMA YARDIM ETTİ" Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi, takımın ilk yarıdaki şiddetli temposuydu. Birçok sprint ve yön değiştirmeler vardı. Üst seviyeydi. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarı performans düşmesi normal. Dün Asensio antrenmanda yoktu, gripti, ateşi yoktu ve oynatma kararı aldık. Ancak 60'da çıkardık, çünkü pili bitmişti. Oynayan herkes takıma yardım etti. "AYNI 11'LE OYNAMAK KOLAY DEĞİL" 3-4 günde 1 maç oynadığınız zaman, aynı 11'le oynamak kolay değil. Taze kana ihtiyaç duyarsınız. Pazar günü oynayanlar bir referans yarattılar. Sonradan girenler de büyük katkı sağladılar. Kimin 11'de başlayacağına dair lüksüm olsun istiyorum. Bugün takım üst üste ikinci kere performans sergiledi. Bu büyük bir adımdı. Bazen de istediğinizi yapamazsınız. Yapmak için otomatikleşmek lazım. Üst üste istikrar göstererek performans sağlarsınız. Kerem bugün 2 gol attı. Onun için, takım için, taraftarlar için mutluyum.

"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR" 4-2-3-1 oynarsak Edson ve İsmail'i birlikte oynatabiliriz. Lüks problemler bunlar. Bu tarz problemler olmak, daha farklı problemlerden daha iyidir. Sakatlıklar, oyuncu eksikliğinden iyidir. Takımdaki herkesin fit olmasından yanayız. İsmail arka arkaya zor maçlar oynadı. Herkese ihtiyacımız var. Önümüzde çok maç var ve bu durum bizim için daha iyi. "KEREM'İN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİYDİ" Maça önde baskıyla başlamak istedik. Rakip 3'lü oynayacak diye hazırlamıştık baskımızı. Oyuncularım, rakibin 4'lü oynadığını görünce baskıyı akıllıca adapte ettiler. Kerem'in rolü çok önemliydi. Kerem gol atamasa bile onun temposunu, eforunu, baskısını, yardımını görebiliyorsunuz. Enerjisi bittiğinde kendisini çıkarmak zorunda kaldık. Üst düzey ve akıllı bir oyuncu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz. Kerem'in birebir yetenekleri var, zaman zaman kenarda zaman zaman içeride değerlendiriyoruz. 4-3-3 oynadığımızda sekiz numaralar ona alan açıyor ve o da hatlar arasında topla buluşabiliyor.

"KIYASLAMA YAPMAK ADİL DEĞİL" Bir kıyaslama yapmak zor, adil değil. 7 gün önce, her şey çok kötüydü ama 7 gün sonra her şey çok iyiymiş gibi gözüküyor ama bence gerçek ikisinin arası. Zagreb'e kaybederken her şey kötü değildi, bugün kazandık ama her şey iyi değil. Dürüst olmak çok önemlidir. Ben de her zaman oyuncularıma dürüstümdür. İyiyse oyuncuma söylerim, kötüyse şu konularda gelişmelisin derim. Takım gelişiyor. Son maçlarda özgüvene sahip olmamız iyidir. Bazı maçlarda bunun eksikliğini görüyorduk. Zaman gerekiyordu. Oyuncularım ne zaman ihtiyaç duysa yanlarında olacağım. Çok güzel bir birlikteliğimiz var. Temel olan da bu. "FUTBOL DÜŞÜNCEM ÖNDE BASKI YAPMAK" Savunma çizgimiz önde, çünkü önde baskı yapmak istiyoruz. Futbol düşüncem bu. Biz topa sahip olmak istiyoruz. Eğer savunma hattınız gömülü olursa topa sahip olamazsınız. Bunu yaparken avantajlar, dezavantajlar oluyor. Önde basınca daha fazla enerji harcıyorsunuz. Önde baskı yapmak istiyoruz. Bazen yapabilirsiniz, bazen yapamazsınız. Rakibe de bağlıdır, baskınızı kırıp sizi geri iter. Geri itince de çözümler bulmalısınız. Rakip bugün bizi bazen geriye itti ama en önemlisi kompakt oyunu bozmadık. Tekrar baskı yapabilmek için çözümler bulmalısınız. Bir sinyal yakalayınca tekrar öne çıkıp baskı yapıyoruz. Bu bizim için önemli.