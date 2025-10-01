Habertürk
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu belirtti

        Giriş: 01.10.2025 - 23:01 Güncelleme: 01.10.2025 - 23:31
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine dair açıklamada bulundu.

        Açıklamada, filoya yönelik saldırının masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğu belirtildi.

        İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na Müdahalesi Hk. başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.

        Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

        Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.

        Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.

        BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."

