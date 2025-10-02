Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Yürek yakan detaylar...
Mersin'de, bindiği asansörün zemine çakılması sonucu hayatını kaybeden bir çocuk annesi 27 yaşındaki Pelin Kıyga'nın ölümüyle ilgili olarak binanın asansörüyle ilgilenen eski firma yöneticisi ile yeni firma yöneticisi ve site yöneticisi gözaltına alındı.
Mersin'de yürek yakan olay, önceki gün sabah saatlerinde Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
Belediye personeli Pelin Kıyga'nın (27) işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı.
ASANSÖR 2. KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI
DHA'daki habere göre Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga, yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
EVLİ VE BİR ÇOCUK ANNESİYDİ
Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi.
17 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcilerinin de bulunduğu 17 kişinin polis tarafından ifadesine başvuruldu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Binanın asansörüyle ilgilenen eski firma yöneticisi ile yeni firma yöneticisi ve site yöneticisi gözaltına alındı.
BİR AYDIR ARIZA YAŞANIYORMUŞ
Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi.
TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR
Kazanın kesin sebebi, teknik inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.