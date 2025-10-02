Habertürk
        Derya Karadaş, 'Veliaht'ı anlattı: Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor

        Derya Karadaş: Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor

        Bu akşam yeni bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Veliaht'ta 'Kudret Karslı' karakterine hayat veren Derya Karadaş, Habertürk'e rolü ve diziye dair samimi açıklamalarda bulundu; "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Giriş: 02.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:03
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alan 'Velaht', bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

        'Veliaht'ta 'Kudret Karslı' karakterine hayat veren Derya Karadaş, Habertürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtladı.

        * 'Veliaht'a dâhil olma sürecinizden bahsedebilir misiniz?

        Menajerim aracılığıyla proje dosyası elime ulaştı. Genel hikâye, senaryo bölümleri ve karakter analizleri, 'Veliaht'ın kuvvetli bir evren kuracağını hemen hissettirdi. Sonrasında yapımcımız Yamaç Okur, yönetmenimiz Sinan Öztürk ve senaristimiz Tunahan Kurt ile bir araya geldik. İşine özen gösteren insanlar bir noktada birbirine benzer, biz de hızlıca ortak bir dil bulduk. Ortaya gerçekten çok iyi bir cast ve ekip çıktı. Şimdi de bu özenin karşılığını aldığımızı düşünüyorum.

        "KENDİ GELENEKÇİ TARAFIMI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

        * 'Kudret Karslı' karakterinin sizin için en belirleyici özelliği neydi?

        'Kudret' başka bir sınıf ve aile yapısından geliyor. Annesi öldürülmüş, babası onun kahramanı ama işleri oldukça karışık ve zor. Bunların farkında, kardeşleriyle ilişkisinde anne rolünü üstlenmek durumunda kalmış, tüm ailesine kendini adamış ve onları çok seviyor. Ancak bunu yaparken kendi isteklerini, hayallerini ve kendini bir kenara bırakmış. Bu açıdan adeta yarı açık bir cezaevinde yaşıyor. Aslında bu duygu, kadın erkek çoğumuzda var olan bir sıkışmışlık. 'Kudret' de böyle bir kadın ve bu hali beni çok etkiliyor. Bence onun en belirgin yanı, babası gibi gelenekçi olması. Öğrendiği hayat bu. Mesela konakta babasının arı kovanları var ve evde kendi ballarının yenmesine çok önem veriyor. Bana da memleketten babam bal getiriyor, ben de bunu çok önemsiyorum. Aile içindeki bir sıkıntı bile onun hayatını tamamen etkiliyor, benim için de benzer bir gerçeklik var. 'Kudret' sayesinde kendi gelenekçi tarafımı anlamaya çalışıyorum.

        * Canlandırdığınız karakteri sizin gözünüzden dinleyebilir miyiz?

        'Kudret' çektiği acılardan dolayı, hayatı çözdüğünü düşünüyor. Doğrular ve yanlışlar onun için çok net, bu aslında onun zırhı. Halbuki böyle bir şey gerçekten mümkün mü? O evden çıkmadan tüm hayatı anlaması ne kadar olası? İşte tam da bu noktada, onun aşkla beraber kendini keşfetme yolculuğu beni çok heyecanlandırıyor.

        * 'Kudret Karslı' ile benzer özellikleriniz var mı?

        Tertip ve düzen konusunda bence aynıyız.

        "İZLEYİCİ KARAKTERLERLE KOLAYCA EMPATİ KURABİLİYOR"

        * 'Veliaht' reytinglerde zirvede. Sizce izleyici dizide özellikle aradığı neleri buldu?

        'Veliaht' aslında hepimizin hayatla ilgili mücadelesine çok benziyor. İzleyici karakterlerle kolayca empati kurabiliyor çünkü onların hikâyelerinde kendinden bir şey buluyor. O aileye ve o insanlara inanıyor, sanırım diziyi izleyici için özel kılan da bu oluyor.

        * Set ortamından bahsedebilir misiniz?

        Sette hikâyeyi, karakterleri ve role yaklaşımlarımızı sık sık konuşuyoruz. Gerçekten çok uyumlu ve harika bir ekip var. Bu ortam, süreci hem keyifli hem de çok geliştirici kılıyor.

        * Hem komedi hem de dramda başarıyı yakalamanızın sırrı nedir? Hangi türe kendinizi daha yakın hissediyorsunuz?

        Öncelikle teşekkür ederim. Ben komedi ya da dram diye bir ayrım yapmıyorum. Önemli olan iyi yazılmış bir metin ve doğru ekiple çalışmak. Tek odaklandığım şey bu. Her türün kendine özgü motivasyonları var ve bu çeşitlilik bana ayrı bir keyif veriyor.

        "KENDİNLE BARIŞTIĞINDA BAŞKALARINI ANLAYABİLİYORSUN"

        * Aynı zamanda oyunculuk eğitimi veriyorsunuz. Oyuncu adaylarına verdiğiniz ilk öğüt nedir?

        Bir rolü anlamak için önce kendimizi tanımamız gerek. Hepimizin güçlü yanları var ama aynı zamanda zaaflarımız ve bilmediğimiz, eksik kaldığımız yönlerimiz de var. Kendine objektif bakmak kolay değil ama oyunculukta en önemli mesele bu bence. Kendinle barıştığında başkalarını anlayabiliyorsun. * Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Çiçekçi dükkanım olsun isterdim.

        * Sizi hiç tanımayan birine kendinizi nasıl tanımlarsınız?

        Ben biraz paniğim sen bana bakma derdim. (Gülüyor)

        * Oyunculuk adına yaratıcılığınızı artırmanızı sağlayan hobileriniz veya ilgi alanlarınız var mı?

        Tipik aslında; izlemek, okumak... Tabii öyle entelektüel seviyede değil. Evde çok çiçeğimiz var ve onlarla ilgilenmek bana gerçekten çok iyi geliyor.

        * Birçok farklı usta isimle çalıştınız. Sette sizi en çok etkileyen, ilham veren bir meslektaşınızın ismini ve nedenini paylaşır mısınız?

        Gülse Birsel hayatımda çok şey öğrendiğim ve beni her zaman etkileyen bir insan. Onun yaratıcılığı bana ilham veriyor; onu gerçekten çok seviyorum.

        #derya karadaş
        #veliaht
        #Kudret Karslı

