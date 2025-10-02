Fransız gazeteci, Fenerbahçe - Nice maçını değerlendirdi: Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecek. UEFA'nın iki numaralı organizasyonuna istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan galip ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Fransız gazeteci Romain Lafont, Fenerbahçe - Nice mücadelesini HT Spor'dan Yaşar Çifcibaşı'ya değerlendirdi. Lafont, Nice'in güçlü ve zayıf yönleri hakkında görüşlerini aktarırken, Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken isimleri dile getirdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında konuk olduğu Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanını almayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilere konuk olacak Fransa ekibi Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. Öte yandan Fransa temsilcisi, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında da Roma'ya 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin oynayacağı zorlu mücadele öncesi Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'den Romain Lafont, Nice'in güçlü ve zayıf yanlarını, Fenerbahçe'yi nelerin beklediğini, Nice'nin deplasman performansını ve sarı-lacivertlilerin Fransa'da nasıl görüldüğünü HT Spor'dan Yaşar Çifcibaşı'ya değerlendirdi.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
Fransız ekibinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında konuşan Lafont, "Nice bu yaz zayıfladı çünkü birkaç önemli oyuncusunu kaybetti: Evann Guessand, Gaetan Laborde (ikisinin toplamda 25 golü vardı) ve kalecisi Marcin Bulka. Transfer edilen oyuncular henüz aynı seviyede değil (şu an için tek iyi transfer Vanhoutte gibi görünüyor) ve Nice bu sezon dokuz maçın sadece ikisini kazandı. Kaptanı Dante’nin yokluğunda savunma çok zorlandı, üstelik Dante 41 yaşında ve diz sorunları yaşıyor. Sezon başında birçok oyuncu sakatlanmıştı ve şimdi yeni yeni geri dönüyorlar, henüz oturmuş bir ideal kadro yok. Forvetleri Moffi (uzun bir sakatlıktan dönüyor) ve yeni gelen Kevin Carlos şu ana kadar hayal kırıklığı yaşatıyor." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN İSİMLER!
Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi gereken isimleri aktaran Lafont, "Bu sezon şu ana kadar özellikle öne çıkan bir oyuncu yok. Tehdit daha çok forvetin arkasında oynayanlardan gelebilir: Jeremie Boga, Sofiane Diop ve Mohamed-Ali Cho (Nice genelde 3-4-2-1 oynuyor). Boga ve Cho bire birde ve hızlanmalarda çok güçlü, Diop ise pas yeteneği ve ortalamanın üstünde tekniğiyle dikkat çekiyor." dedi.
KADIKÖY ATMOSFERİ
Nice'in deplasmanlarda zorlandığını dile getiren Lafont, "Kesin olan şey, Nice’in bu sezon deplasmanda oynadığı üç maçı da kaybettiği ve genel olarak karakter eksikliği yaşadığıdır." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR TAKIM"
Fransa'da Fenerbahçe'nin kamuoyu ve basında nasıl göründüğünü aktaran Lafont, "Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olarak görülüyor, özellikle deplasmanda her zaman dikkat edilmesi gereken bir takım." şeklinde konuştu.