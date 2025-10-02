Habertürk
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını! | Dış Haberler

        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, dün akşamdan bu yana İsrail'in müdahalesi ve baskısıyla karşı karşıya. Küresel Sumud Filosu, İsrail'in baskınlarını "savaş suçu" sözleriyle kınadı, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden İsrail'in baskınına tepki geldi. 30'u Türk 200'ü aşkın aktivistin alıkonulduğu açıkladı. İsrail askerlerinin filoya saldırıları sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2025 - 07:48 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:16
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İSRAİL MİKENO'YA EL KOYDU MU?

        Al Jazeera, Gazze karasularına giren Mikeno gemisinin İsrail güçleri tarafından mı ele geçirildiği yoksa gözden mi kaçırıldığının bilinmediğini aktardı.

        Diğer yandan Mikeno gemisinden en son TSİ 09.23 sularında sinyal alındı.

        İSRAİL 30 TÜRK'Ü ALIKOYDU

        Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerde 55 Türk vatandaşı vardı. İsrail 30 Türk'ü alıkoydu

        GRETA THUNBERG DE GÖZLATINDA

        İsrail'in alıkoyduğu isimler arasında iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Greta'nın gemide çevresinde askerlerin bulunduğu videoyu paylaştığı ve Greta ve arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        İsrail'in ablukasını delmek için Gazze'ye yardım ulaştırmak isteyen isimler arasında ırkçılıkla mücadelenin evrensel isimlerinden biri Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela da bulunuyor.

        MİKENO'DAN SİNYAL ALINAMIYOR

        Küresel Sumud Filosu, TSİ 09.10'da yaptığı açıklamada, Gazze karasularına giren Mikeno gemisinden sinyal alınamadığını bildirdi.

        "AVRUPA'YA DEPORT EDİLECEKLER"

        İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail yolunda olduğunu ve Avrupa'ya sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

        MİKENO GAZZE SINIRINA ULAŞTI

        Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip bilgilerinin yayınlandığı siteden edinilen bilgiye göre, TSİ 08.40 sularında Mikeno gemisi Gazze sınırına ulaştı

        NİKOS GEMİSİNE MÜDAHALE

        Küresel Sumud Filosu’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı

        İSRAİL 19 TEKNEYE EL KOYDU

        İSRAİL'İN SALDIRISI SÜRÜYOR

        İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

        13 GEMİ DURDURULDU

        Filodaki 13 geminin İsrail tarafından "durdurulduğunu" belirtildi, bunların Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle isimli gemiler olduğunu duyurdu.

        Küresel Sumud Filosu, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

        "30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

        30 GEMİ YOLA DEVAM EDİYOR

        İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.

        Filo Sözcüsü Abukeshek, "(Filodaki aktivistler) Kararlılar, motiveler ve bu sabahın erken saatlerinde ablukayı kırıp hep birlikte varabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu. Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.

        Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.

        "İSRAİL'İN YALANLARINA KİMSE İNANMAMALI"

        Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

        İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

        Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı. Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.

        Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.

        25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

        Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanılmıştı.

        Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

        Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

        TEKNEYE BASKIN ANI KAMERADA

        İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi.

        Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.

