"Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası sularda Birleşmiş Milletler'in bütün kurallarına uygun bir şekilde, her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır, buna asla mani olunamaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 13’üncü toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dün açılışını yaptıkları TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek, bu yıl içerisinde TBMM'de milletin menfaatine, insanlığın hayrına olan fevkalade önemli konuları, başarılı çalışmaları sonuçlandırmayı temenni etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13'üncü toplantısına gelindiğini anımsatan Kurtulmuş, Komisyon'un bugüne kadar gösterdiği demokratik, katılımcı, çoğulcu ve meselelerini fevkalade açık bir şekilde ele alan, farklı görüşleri rahatlıkla tahammül içerisinde dinleyen tavrının, tarzının, TBMM çalışmalarında da örneklik teşkil etmesini diledi.

Artık dinleme faslının sonuna doğru gelindiğini dile getiren Kurtulmuş, görüşlerini Komisyon'la ve Komisyon marifetiyle milletle paylaşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, öğretim üyelerine ve uzmanlara teşekkür etti. Kurtulmuş, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde konuşmalarımızı, dinlemelerimizi, müzakerelerimizi tamamlayarak burada, bundan sonraki süreçle ilgili gerekli olan tedbirlerin, atılacak adımların çerçevesini çizen çok kapsamlı bir çerçeve raporu ortaya koyarak TBMM'nin bu konularda çalışma yapmasını sağlamak üzere, tavsiyelerimizi Genel Kurul'a iletiriz.” diye konuştu. Herkesin çok yakından takip ettiği gibi, dün akşam saat 22.00'den itibaren bütün dünyanın gözü önünde, Küresel Sumud Filosu'na karşı İsrail terör devletinin insanlık alemini büyük bir infiale sevk eden saldırılarının dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu: “Hazırlığı aylarca süren, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce aktivistin katıldığı, tamamıyla barışçıl, hiçbir şekilde siyasi amaç taşımayan, esası itibarıyla Gazze'deki halkın yaşadığı zulme, katliama, soykırıma ve orada temel insani maddelere erişimlerindeki eksikliklere bir nebze de olsun çare olmak için yola çıkan filo, maalesef dün gece saatlerinden itibaren uluslararası sularda durduruldu, gemilerin tek tek yolları çevrildi. Gemilerdeki insanların bir kısmı tutuklandı. Öyle anlaşılıyor ki İsrail’in ortaya koymuş olduğu kendi sözde kara suları sınırlarını aşan bazı gemiler de halen Gazze’ye doğru yol almaktadır.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim. İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yer, uluslararası sulardır. Uluslararası sularda Birleşmiş Milletler'in bütün kurallarına uygun bir şekilde, her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır, buna asla mani olunamaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum.” İsrail’in, bu saldırısıyla birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktığında bütün milletleri, neredeyse dünyanın tamamını temsil eden delegelerin salonu terk etmesinin, açık bir protestoyu ortaya koymasının İsrail'in eli kanlı hükümetini akıllandırmadığını vurguladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. Bir gün gelecek, bunlarla aynı karenin içinde olmamak, hatta dahası bunlarla aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacaktır. Dolayısıyla Sumud'a yapılan bu saldırı, aslında İsrail'in kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır. Dün akşamdan itibaren dünyanın birçok yerinde İsrail'e karşı, İsrail hükümetine karşı bu nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş ve önümüzdeki dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Batı ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından Sumud'a yapılan saldırı toplumlar nezdinde gerekli cevabı bulacaktır. Bir kere daha Sumud Filosu’na başından itibaren destek veren bütün halklara, bütün devletlere, hükümetlere ve bu insani çabaya gönülden destek olan çok geniş kitlelere insanlık cephesi adına teşekkür ediyorum."

Küresel Sumud Filosu'nun bu faaliyetin tamamıyla sivil olarak başladığını ve esasında sivil olarak da hedefine ulaştığını belirten Kurtulmuş, gemilerin bir kısmının da artık Gazze kıyılarını görecek noktaya kadar ilerlemiş olmasının, insanlık cephesinin açık bir başarısı olduğunun altını çizdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Bundan sonra işler insanlık cephesinin lehine çalışacak. Bundan sonra dünya siyaseti, mazlum ve masum Filistin halkının lehine işleyecek ve bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalmaya devam edecektir. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde diğer bütün insanlık suçlarının hesabı sorulduğu gibi Sumud'a karşı yapılan bu insanlık dışı, hukuk dışı uygulamaların da hesabı uluslararası mahkemelerce sorulacaktır. Ben bir kez daha bu filoya katılan bütün insanlara, bütün aktivistlere teşekkür ediyorum. Bu olay bir şekilde bitecek. Her birisi kendi ülkelerine dönecekler ve dönenlerin her birisi kendi halkları tarafından birer kahraman olarak karşılanacaktır. Bu vesileyle bir kez daha Gazze'deki soykırımın bir an evvel sona erdirilmesi, Gazze'deki insanlık dışı tablonun bir an evvel sonlandırılması için dünya kamuoyunun baskısının daha fazla artırılması gerektiğini, Sumud Filosu'na yapılan saldırı bizlere göstermiştir.”

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından hukuk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenlerin dinlenilmesine başlandı.