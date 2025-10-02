Beşiktaş'ta Abraham belirsizliği sürüyor!
Beşiktaş'ta Kocelispor maçında omzundan sakatlanan Tammy Abraham'ın Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi durumu belirsizliğini koruyor
Beşiktaş'ta Kocaelispor ile oynanan lig maçında omzundan sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham'ın durumu belirsizliğini koruyor.
Siyah-beyazlı kulüpte İngiliz golcünün tedavisi yoğun bir şekilde devam ederken, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi endişeli bekleyiş var.
Kocaelispor maçının ardından MR'ı çekilen İngiliz futbolcunun sağlık heyetinden gelen bilgilere göre oynama ihtimali %50 olarak gösteriliyor.
Ancak 27 yaşındaki forvetin oynama arzusu çok daha yüksek. Tecrübeli futbolcunun teknik heyetle yaptığı görüşmede, zorlu maçta oynamak istediğini ilettiği öğrenildi.
Beşiktaş teknik ekibi ve sağlık heyeti, Abraham'ın hem sağlığı hem de sezonun geri kalanı düşünülerek temkinli davranıyor. Abraham'ın derbiye yetişememesi durumunda Beşiktaş teknik heyeti, forvette El Bilal Toure'ye görev vermeye hazırlanıyor.
Bu durumda El Bilal'in boşalttığı sol kanatta ise Jota Silva'nın görev alması bekleniyor.
