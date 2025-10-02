Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacağını açıkladı, tepkiler yükseldi

Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein, ilk kalıcı fiziksel mağazalarını açmak için Fransa'yı tercih etti.

Öncelikle Paris'te mağaza açacak olan Shein ardından Dijon, Reims, Grenoble, Angers ve Limoges kentlerindeki beş mağaza daha açmayı planlıyor. Yeni mağazalar, perakende gayrimenkul grubu Societe des Grands Magasins (SGM) ile yapılan ortaklıkla Kasım ayında açılacak. Shein, Perşembe günü BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın etkili küresel moda pazarının kendi fiziksel mağazaları için "doğal bir tercih" olduğunu söyledi. Shein, yaptığı açıklamada ayrıca satış noktalarının Fransa'da yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, işbirliğinin ülkedeki şehir merkezleri ve mağazaları canlandırmayı amaçladığını söyledi. Ancak bu hamle, Fransız firmaların eleştirilerine yol açtı.

12 euroya elbise, 20 euroya kot pantolonlar satan Shein, Fransa'da diğer perakendeciler ve politikacıların baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bazı politikacılar, Shein'in reklam yapmasını yasaklayacak bir yasa tasarısını da desteklediklerini duyurdu.

Moda perakende derneği Fédération Francaise du Pret-a-Porter'ın Başkanı Yann Rivoallan yaptığı açıklamada "Paris Belediye Binası önünde, onlarca Fransız markasını yok ettikten sonra pazarımızı daha da büyük oranda tek kullanımlık ürünlerle doldurmayı hedefleyen yeni Shein mega mağazası açılıyor" diyerek karara tepkisini gösterdi. Shein piyasaya sürüldüğünde Fransız moda firmaları Zara ve H&M ile rekabette zorlanıyordu. Ancak Shein özellikle yüksek indirimleri ile ekonomik sıkıntı çeken tüketicileri kendine çekerek kısa sürede sektörde öne çıktı. Jennyfer ve NafNaf gibi bazı Fransız hızlı moda şirketleri ise bu yılın başlarında iflas sürecine girdi. Bir değişiklik olmazsa Shein'in ilk mağazasını Kasım ayında açması bekleniyor. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.