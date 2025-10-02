Habertürk
        Fenerbahçe - Nice maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Tedesco'nun Nice 11'i!

        Fenerbahçe - Nice maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Tedesco'nun Nice 11'i!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica'ya elenen Nice, Avrupa Ligi ilk maçında da sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler!

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:59
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında bu akşam Fransız temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. 

        • 2

          Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

        • 3

          Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

        • 4

          Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica'ya elenen Nice, Avrupa Ligi ilk maçında da sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.

        • 5
          TEK EKSİK DURAN

          Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

          Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

        • 6
          TALISCA DÖNDÜ

          Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

          Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

        • 7
          FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

          Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

        • 8
          FENERBAHÇE, AVRUPA'DA KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

          Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.

          Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

          Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

          Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

        • 9
          AVRUPA'DA 292. MAÇ

          Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak.

          Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

          Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.

        • 10
          UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

          Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.

          Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

          Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.

        • 11

          İŞTE MUHTEMEL 11'LER

          Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

        • 12

          Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa