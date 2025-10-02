İstanbul'da olay Gaziosmanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesinde, 30 Eylül gecesi saat 03.45’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 51 yaşındaki Celil Arslan sokakta yürürken karşısına çıkan genç biriyle bir süre konuştu ve tartışmaya başladı.

SOKAKTA DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma devam ederken şüpheli üzerindeki bıçağı çekerek saldırmaya başladı. Defalarca bıçaklanan Arslan hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri geldi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis zanlının 19 yaşındaki Yunus Emre S. olduğunu saptadı.

Öldürülen 51 yaşındaki Celil Arslan.

"ANNEME MESAJ ATTI TARTIŞTIK"

Yapılan incelemelerde şüphelinin, 2 alt sokakta dedesinin evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan ekipler Yunus Emre S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, polise, annesinin 10 yıldır babasıyla ayrı yaşadığını ve öldürdüğü adamın annesine sosyal medyada mesajlar attığını iddia etti.

Atılan mesajlar yüzünden maktulle tartıştığını ve çıkan tartışmada bıçakladığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Olayda kullanılan bıçak da evin mutfak bölümünde bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından Yunus Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar ve Celil Arslan’ın gelmesini beklediği anlar kameralara yansıdı.