İstanbul Kağıthane'de olay, 29 Eylül Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazık operatörü Mikail A. (24), boya deposunun bulunduğu alanda yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için yardım istedi.

FREN YERİNE GAZA BASTI İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre ardından da depodaki konteynerde kalan işçi Yasin Arık’a (18) haber verdi. Forkliftin direksiyonuna geçen Arık, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

3 TONUN ALTINDA KALDI

Kaymaya başlayan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki forklift, sürücü koltuğundan düşen Arık’ın üstüne devrildi. Yasin Arık forkliftin altında kalarak can verdi.

FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kazanın ardından Mikail A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, forkliftin altında kalan Arık’ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Arık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Arık’ın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arık'ın yakınları kazayı haber alarak olay yerine geldi. Arık’ın öldüğünü öğrenen yakınları feryat ederek sinir krizi geçirdi. Arık'ın yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI Polisin ifadesine başvurduğu kazık operatörü Mikail A., Yasin Arık’ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini, Arık’ın fren yerine gaz bastığını ardından da forkliftin kayarak Arık’ın üstüne düştüğünü anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.