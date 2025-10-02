Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ ÖLÜM! Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yardıma giden gencin feci ölümü: 3 tonun altında kaldı!

        İstanbul'da, inşaatta çalışan kazık operatörü 24 yaşındaki Mikail A., yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için 18 yaşındaki Yasin Arık'tan yardım istedi. Aracı çalıştıran Arık, iddiaya göre fren yerine gaza basınca forklift devrildi. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki aracın altında kalan Arık, olay yerinde hayatını kaybetti. Mikail A.'nın ifadesinde Arık'ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini ve fren yerine gaza basınca forkliftin kayarak üstüne düştüğünü belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:19 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yardıma giden gencin feci ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kağıthane'de olay, 29 Eylül Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazık operatörü Mikail A. (24), boya deposunun bulunduğu alanda yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için yardım istedi.

        FREN YERİNE GAZA BASTI İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre ardından da depodaki konteynerde kalan işçi Yasin Arık’a (18) haber verdi. Forkliftin direksiyonuna geçen Arık, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

        3 TONUN ALTINDA KALDI

        Kaymaya başlayan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki forklift, sürücü koltuğundan düşen Arık’ın üstüne devrildi. Yasin Arık forkliftin altında kalarak can verdi.

        FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

        Kazanın ardından Mikail A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, forkliftin altında kalan Arık’ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Arık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Arık’ın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Arık'ın yakınları kazayı haber alarak olay yerine geldi. Arık’ın öldüğünü öğrenen yakınları feryat ederek sinir krizi geçirdi. Arık'ın yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

        POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Polisin ifadesine başvurduğu kazık operatörü Mikail A., Yasin Arık’ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini, Arık’ın fren yerine gaz bastığını ardından da forkliftin kayarak Arık’ın üstüne düştüğünü anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Habertürk Anasayfa