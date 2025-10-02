Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.186,41 %-0,30
        DOLAR 41,6036 %0,15
        EURO 48,9855 %0,41
        GRAM ALTIN 5.171,68 %0,11
        FAİZ 39,19 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 63,48 %0,31
        BITCOIN 118.512,00 %0,78
        GBP/TRY 56,1665 %0,21
        EUR/USD 1,1750 %0,15
        BRENT 65,44 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 8.455,70 %0,11
        Haberler Ekonomi Para İhracatta eylül rekoru - Para Haberleri

        İhracatta eylül rekoru

        Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolara yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı. İthalat yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar oldu. Eylül ayı dış ticaret açığı yüzde 33,4 artış ile 6,9 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 10:34 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhracatta eylül rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına dair dış ticaret verilerini açıklıyor.

        Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolara yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı.

        Yılın ilk 9 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar oldu.

        Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatında yükseliş yaşandı, 16'sında rekor kırıldı.

        İthalat yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, altın ve binek otomobil ithalatı nedeniyle artışın yaşandığını kaydetti.

        Eylül ayı dış ticaret açığı yüzde 33,4 artış ile 6,9 milyar dolara yükseldi.

        İlk 9 ayda dış ticaret açığı yüzde 11,8 yükselişle 67 milyar dolara ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Habertürk Anasayfa