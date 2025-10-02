İhracatta eylül rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına dair dış ticaret verilerini açıklıyor.

Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolara yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı.

Yılın ilk 9 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar oldu.

Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatında yükseliş yaşandı, 16'sında rekor kırıldı.

İthalat yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, altın ve binek otomobil ithalatı nedeniyle artışın yaşandığını kaydetti.

Eylül ayı dış ticaret açığı yüzde 33,4 artış ile 6,9 milyar dolara yükseldi.

İlk 9 ayda dış ticaret açığı yüzde 11,8 yükselişle 67 milyar dolara ulaştı.