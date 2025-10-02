İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine itiraz etti

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'nci duruşması dün görüldü.

Mahkemede;Halit Ergenç, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncular tanık olarak ifade verdi.

Hâkim, Ayşe Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sağlık sorunları nedeniyle Barım'a tedavi amacıyla ev hapsi uygulanacak. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesine itiraz etti.