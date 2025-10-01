İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

"SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum.

"İSRAİL, İNSANLIK SUÇU İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini alıyoruz. 'Küresel Sumud Filosu' gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur.

"TÜM İNSANLIĞA DÜŞMANLIKTIR" AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. "ŞİDDETLE KINIYORUM" İletişim Başkanı Duran: "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum" "ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ" CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Zulümle abad olunmaz! Sumud, insanlığın onurudur! Filistinli kardeşlerimize ve Sumud filosundaki barış aktivistlerine selam olsun! Biz, mücahit pozları kesip emperyalistlerin karşısında susanlardan değiliz! Trump’ın ilhakını meşrulaştıracak, barış adı altında dayatılan her oldu bittiye karşı Filistin halkının yanındayız! EN ETKİLİ BİÇİMDE TEPKİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ DEM Parti: Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Sumud Filosu'na müdahale etmesi kabul edilemez. Tüm uluslararası kamuoyunu, bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırıyoruz. Netanyahu iktidarının bu saldırganlığına karşı Sumud Filosu'nda yer alan sivil ve aktivistlerin yanındayız.