İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahale ettiği bildirildi.

Gazze'ye götürmek için, günlerdir Akdeniz'de seyreden filoya bağlı gemilerden bazıları İsrail donanması tarafından durduruldu ve İsrail askerleri gemilere çıktı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Yaşar Yavuz, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in 3 gemiye çıktığını, kendilerinin ise yola devam ettiğini bildirdi. Yavuz "Sanıyorum bütün gemilere müdahale edecekler." diye konuştu.

Yavuz, İsrail'in bütün gemilere müdahale etmeyi başaramayabileceğini işaret ederken, hedeflerinin en az 1 gemi ile Gazze ile girmek olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladığını paylaştı.

Taşkıran, 12 İsrail gemisinin kendilerine doğru yaklaştığını ifade ederken, aralarındaki mesafenin 10 mil kadar olduğunu söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; filo, aktif savaş bölgesine yaklaştığı konusunda bilgilendirildi.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre ise filonun 3 mil önünde 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildi.

KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki birkaç gemiye çıktığını kaydetti.

Taşkıran, İsrail müdahalesi sonucu kişisel bilgilerine erişilmemesi için elektronik eşyalarını denize atacaklarını bildirmişti.

Taşkıran, İsrail'in müdahalesini beklediklerini ve kendilerini İsrail gemilerine alacaklarını tahmin ettiğini dile getirmişti.

"BLOKAJ UYGULANIYOR"

Habertürk'e konuşan bir diğer Türk aktivist Ayçin Kantoğlu ise kendilerine bir blokaj uygulandığını söylerken, can yeleklerini giydiklerini söylemişti.

Filodaki Türk aktivist Mustafa Çakmakçı ise, sürekli uyarlar geldiğini ve hareketliliğin devam ettiğini söylerken "Şu anda hâlâ bizim ümidimiz, sert müdahale planı içerisindelerse bizim arzumuz başarısız olmaları." diye konuşmuştu.

Gemilere radyo yoluyla İsrail tarafından duyurular yapıldığı ifade edilirken, filodaki gemilerin ışıklarının söndürülmeye başladığı bildirilmişti.

Ships are being blacked out! pic.twitter.com/j4WmTa8SKy — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Küresel Sumud Filosu

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.