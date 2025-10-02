Marmara'da deprem yine yürekleri ağıza getirdi. İstanbul'un tüm ilçelerinde saat: 14.55 sıralarında, 15 saniye kadar hissedilen bir deprem yaşandı.

YERİN 6.7 KM DERİNLİĞİNDE YAŞANDI

AFAD, depremin Marmara Denizi açıklarında Marmaraereğlisi'nde olduğunu belirterek, depremin büyüklüğünü 5 olarak ifade etti. Deprem, yerin 6.7 km derinliğinde yaşandı.

1766'DA, 7.2 İLE SALLANAN BÖLGEDE OLDU

5.0 büyüklüğündeki deprem, 1766 yılında 7.2 büyüklüğünde Orta Marmara Çukuru'nda yaşanan depremin olduğu bölgede meydana geldi.

YERLİKAYA: SAHA TARAMASINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. İstanbul Valiliği de, "Şehir genelinde incelemelere başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"TETİKLEMESİNDEN SÖZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7'ye kadar deprem üretebilir. 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden ise söz etmek doğru değil.

"BU DEPREMLER UYARMA BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

Ama bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara'yı sadece Orta Marmara olarak bugün deprem olan bölgeyi deprem kaynağı olarak görmek doğru değil. Güneyde de var fay hatları. Marmara'yı bütüncül değerlendirip depreme hazırlamak gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk TV'ye depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Şerif Barış, Habertürk TV'de, 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.