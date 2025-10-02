Marmara'da deprem yine yürekleri ağıza getirdi. İstanbul'un tüm ilçelerinde saat: 14.55 sıralarında, 15 saniye kadar hissedilen bir deprem yaşandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen depreme okulda yakalanan öğrenciler, okul bahçelerine çıkarıldı. Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilen öğrencileri veliler okul kapısında bekledi.

AFAD, depremin Marmara Denizi açıklarında Marmaraereğlisi'nde olduğunu belirterek, depremin büyüklüğünü 5 olarak ifade etti. Deprem, yerin 6.7 km derinliğinde yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrasıyla ilgili olarak "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dendi.

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığını, hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir.

Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı

1766'DA, 7.2 İLE SALLANAN BÖLGEDE OLDU

5.0 büyüklüğündeki deprem, 1766 yılında 7.2 büyüklüğünde Orta Marmara Çukuru'nda yaşanan depremin olduğu bölgede meydana geldi.

YERLİKAYA: SAHA TARAMASINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. İstanbul Valiliği de, "Şehir genelinde incelemelere başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"TETİKLEMESİNDEN SÖZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7'ye kadar deprem üretebilir. 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden ise söz etmek doğru değil.

"BU DEPREMLER UYARMA BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

Ama bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara'yı sadece Orta Marmara olarak bugün deprem olan bölgeyi deprem kaynağı olarak görmek doğru değil. Güneyde de var fay hatları. Marmara'yı bütüncül değerlendirip depreme hazırlamak gerekiyor" dedi.