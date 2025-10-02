Marmara açıklarında 5.0 büyüklüğünde korkutan deprem!
İstanbul'da, saat: 14.55'te tüm ilçelerinde hissedilen ve 15 saniye kadar süren bir deprem oldu. Depremin, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde olduğu AFAD tarafından duyuruldu. 5.0 büyüklüğündeki deprem, 1766 yılında, 7.2 büyüklüğünde Orta Marmara Çukuru'nda yaşanan depremin olduğu bölgede meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. İstanbul Valiliği de, "Şehir genelinde incelemelere başlanmıştır" açıklamasında bulundu
Marmara'da deprem yine yürekleri ağıza getirdi. İstanbul'un tüm ilçelerinde saat: 14.55 sıralarında, 15 saniye kadar hissedilen bir deprem yaşandı.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen depreme okulda yakalanan öğrenciler, okul bahçelerine çıkarıldı. Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilen öğrencileri veliler okul kapısında bekledi.
YERİN 6.7 KM DERİNLİĞİNDE YAŞANDI
AFAD, depremin Marmara Denizi açıklarında Marmaraereğlisi'nde olduğunu belirterek, depremin büyüklüğünü 5 olarak ifade etti. Deprem, yerin 6.7 km derinliğinde yaşandı.
OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrasıyla ilgili olarak "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığını, hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir.
Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı
1766'DA, 7.2 İLE SALLANAN BÖLGEDE OLDU
5.0 büyüklüğündeki deprem, 1766 yılında 7.2 büyüklüğünde Orta Marmara Çukuru'nda yaşanan depremin olduğu bölgede meydana geldi.
YERLİKAYA: SAHA TARAMASINA BAŞLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. İstanbul Valiliği de, "Şehir genelinde incelemelere başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
"TETİKLEMESİNDEN SÖZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"
Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7'ye kadar deprem üretebilir. 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden ise söz etmek doğru değil.
"BU DEPREMLER UYARMA BAKIMINDAN ÖNEMLİ"
Ama bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara'yı sadece Orta Marmara olarak bugün deprem olan bölgeyi deprem kaynağı olarak görmek doğru değil. Güneyde de var fay hatları. Marmara'yı bütüncül değerlendirip depreme hazırlamak gerekiyor" dedi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk TV'ye depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Şerif Barış, Habertürk TV'de, 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Öte yandan saat 17.27'de de Marmara Denizi'nin Tekirdağ ili Marmaraereğlisi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"ULAŞIM VE İLETİŞİMDE SORUN YOK"
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir.
BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Geçmiş olsun Marmara. Allah, ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok."
MARMARA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.