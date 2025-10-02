Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        21
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 2 - Nice: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 2 - Nice: 1

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller; 3 ve 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan temsilcimiz puanını 3'e yükseltti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        Karşılaşmada ilk düdüğün gelmesinin ardından 3. dakika Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 25. dakikada yeniden sahneye çıkan Kerem, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru penaltı kazanan Fransız ekibinde Kevin Carlos topun başına geçti ve ağları havalandırdı: 2-1.

        İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz mücadeleyi 2-1 kazandı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip ise bu haftayı da puansız kapattı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Stuttgart'ı konuk edecek.

        BU SENE AYNI 11'LE İLK KEZ ÜST ÜSTE İKİ MAÇ

        Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.

        Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.

        Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.

        İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.

        Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.

        REKLAM

        ALVAREZ DÖNDÜ

        Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroda yer aldı.

        Son olarak 31 Ağustos'ta Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen tecrübeli oyuncu, milli takımda sakatlık yaşamıştı.

        Uzun süren sakatlığı döneminde 1'i Avrupa Ligi, 4'ü lig olmak üzere 5 maçta takımını yalnız bırakan Alvarez, 64. dakikada Marco Asensio'nun yerine oyuna dahil oldu.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Nice karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, önemli müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

        13. dakikada Nice tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Louchet kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topu alan Talisca, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

        22. dakikada kaleci Diouf'un yumrukladığı top kısa düştü. Talisca'nın göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleye giden topu savunma engelledi.

        REKLAM

        25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

        34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

        37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı: 2-1.

        39. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Clauss ceza sahasına ortaladı. Oosterwolde'nin sektirdiği meşin yuvarlağa Gouveia kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

        İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        68. dakikada Clauss'un pasında topla buluşan Moffi, ceza yayı üzerinden yerden vurdu kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

        73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nene son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

        89. dakikada Alvarez'in savunmanın arasından gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Diouf gole izin vermedi.

        Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        Habertürk Anasayfa