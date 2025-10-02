'Piyasada pozitif gelişmeler bekliyoruz'

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, FED’in faiz indirimlerine devam etmesinin, küresel yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağına işaret ettiğini belirterek "Bu ortamda ülkemizde uygulanan dezenflasyon politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, Türkiye’nin kredi notunun yükselebileceğini ve bunun da yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisini artmasını beraberinde getireceğini ve bu ilginin sermaye piyasalarımıza da yansıyacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimlerine başlamasıyla, yerli yatırımcıların da sermaye piyasalarına ilgisini yeniden artmaya başlayacağını öngörüyoruz. 2025 yılının kalan döneminde ve 2026 yılında, piyasada pozitif bir gelişmelerin yaşanacağına öngörüyoruz. Buna paralel olarak hem pay senedi hem de yatırım fonu yatırımcı sayılarında artış yaşanacağını ve pay senedi yatırımcı sayısının 10 milyon kişiye ulaşacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

PANDEMİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Karagöz, pandemi döneminin sermaye piyasaları açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek "Dijitalleşmenin hızlanması, düşük faiz ortamı, tasarruf eğilimindeki artış, getiri arayışıyla değişen yatırımcı tercihleri, üyelerimizin sunduğu kesintisiz, yenilikçi ve kaliteli hizmetler ile hükümetin destekleyici politikaları bu dönüşümün temel dinamiklerini oluşturdu. 2019 yılında 1.2 milyon olan yerli bireysel pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, pandemi sonrasında rekor artışlarla 2023 yılı Ekim ayı sonunda 8.5 milyonu aşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Ancak faizlerdeki artışında etkisiyle yaşanan negatif piyasa koşulları, yeterli finansal okuryazarlığa sahip olmayan ancak son yıllarda olumlu piyasa koşullarına bağlı olarak iyi getiriler elde eden yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde azalttı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, geçen yılsonu itibariyle 6.9 milyon seviyesine gerilerken, şu anda 6.4 milyon yatırımcı bulunuyor" şeklinde konuştu.

KADIN ORANI YÜZDE 35'E ÇIKTI Özellikle son yıllarda gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına olan ilgisinin dikkat çekici biçimde arttığını ifade eden Karagöz, şunları söyledi: "2019 yılında toplam yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 23'ünü kadınlar oluştururken 2024 sonunda bu oran yüzde 35'e ulaştı. Benzer şekilde 2019 yılında yerli bireysel yatırımcıların yüzde 27'si 40 yaş altı iken, bugün bu oran yüzde 48'i buldu. Bu gelişmeleri sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece umut verici buluyoruz." Ayrıca verilerin yerli bireysel yatırımcıların 2,9 milyonunun yani yüzde 45'inin 5 bin liranın, yüzde 71'inin ise 50 bin liranın altında tutarlarla pay senedine yatırım yaptığını ortaya koyduğunu anlatan Karagöz, "Bu durum, sermayenin tabana yayılması açısından çok önemli bir gösterge, ancak sermayenin gerçek anlamda tabana yayılmasının yolunun, finansal okuryazarlığın artırılmasından geçtiğini de vurgulamak isterim" dedi. Pandemi sonrasında artan yatırımcı ilgisine paralel şirketlerin de sermaye piyasalarına olan ilgisinin rekor seviyede arttığına dikkat çeken Karagöz, 2021-2024 tarihlerini kapsayan 4 yılda 180 şirketin halka arzının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Karagöz, bu yıl gerçekleştirilen 13 halka arzla birlikte 2021 yılı başından bugüne kadar olan dönemde 193 şirketin halka arzı ile 10 milyar dolarlık işlem gerçekleştiğini halka arz için SPK başvurusu gerçekleştiren 130 üzerinde şirketin olmasının da ilginin devam ettiğini teyit etiğini vurguladı.

YATIRIMCI HAFTASI 6-7 EKİM'DE Karagöz, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak, her yıl ilginin katlanarak arttığı Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası’na yönelik yoğun ve heyecanlı bir çalışma içerisinde olduklarını anlatarak "Ekim ve Kasım aylarında birbiri ardına gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerimizde dünya ve Türkiye gündeminde yer alan ana konuları sermaye piyasaları odağıyla ele alacak çok yönlü panel ve eğitimler tasarladık" diye konuştu. Karagöz'ün verdiği bilgiye göre Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul iş birliği ile düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası 6-7 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.