        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız | Dış Haberler

        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın NATO'ya saldırıcağına inanmanın imkansız olduğunu ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın kağıttan kaplan gibi göründüğüne dair açıklamasına yanıt verdi. Putin "Rusya, kağıttan kaplan ise NATO nedir?" dedi. Putin ayrıca "Avrupa'daki elitler, Rusya ile savaşın yakın olduğunu söyleyerek histeriye yol açıyor." şeklinde konuştu. Putin, Gazze'nin yönetiminin Filistin Ulusal Yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını bildirdi.

        Giriş: 02.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:33
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ve NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Avrupa'daki elitlerin Rusya ile savaşın yakın olduğunu söyleyerek histeriye yol açtığını söyleyen Vladimir Putin, Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmanın ise imkansız olduğunu dile getirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın kağıttan kaplan gibi göründüğüne dair açıklamasına dair konuşurken "Rusya kağıttan kaplan ise NATO nedir? Trump'ın bunu söylerken ironi yapıp yapmadığını bilmiyorum." dedi.

        Vladimir Putin, Avrupa'yı Ukrayna'da barışın sağlanamamasından sorumlu tuttu.

        Putin "Eğer biri askeri alanda rekabet etmek istiyorsa, Rusya, egemenliğine yönelik tehdide hızlı şekilde yanıt verdiğini birden çok kez kanıtladı." derken "Rusya, provoke edilmemeli. Zayıflık kabul edilemez." diye konuştu.

        Rusya Devlet Başkanı, Almanya'nın güçlü bir ordu kuracağına dair yapılan açıklamaları yakından takip ettiklerini söyledi.

        "RUS ORDUSU İLERLİYOR"

        Rusya Devlet Başkanı, savaş sahasında yaşananlara dair de açıklamalarda bulundu.

        Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Putin, Pokrovsk'a girdiklerini belirtirken, Kupyansk'ın ise üçte ikisini ellerinde tuttuklarını dile getirdi.

        Putin, Ukraynalılara ordudan kaçma çağrısında bulunurken "Ukrayna nasıl anlaşacağını düşünse iyi olur." dedi.

        Putin ayrıca "Ukrayna liderliğinin müzakere masasına gelmesini umuyorum." şeklinde konuştu.

        ABD İLE İLİŞKİLER ve GAZZE

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı sağlama konusundaki adımlarına da değinen Putin, tünelin sonunda ışığın görünebilececeğini ifade etti.

        Gazze'deki durumu korkunç olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın Donald Trump'ın girişimine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

        Donald Trump'ın planına dâhil olması beklenen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın tecrübeli bir politikacı olduğunu söyleyen Putin, Mahmud Abbas'ın yönetiminin Gazze'nin yönetimini üstlenmesinin daha iyi olacağını dile getirdi.

        Putin, ABD ile ilişkilerin tamamen düzelmesini istediklerini belirtirken, iki ülke arasındaki farklar olduğunu ancak büyük devletler arasında böyle farkların olmasının normal olduğunu söyledi.

        Putin, Birleşmiş Milletlerin (BM) işlevselliğine dair yaptığı yorumda ise "BM'nin işleyişi konusunda pek çok problem var ancak daha iyisi de yok." dedi.

        Putin açıklamasında "Ben bir imparator değilim. Seçilmiş bir başkanım." ifadelerine yer verdi.

