        Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin transferde başarısı yüzde 30! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin transferde başarısı yüzde 30!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 22:36 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:36
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Nice'le kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "F.BAHÇE'NİN TRANSFERDE BAŞARI ORANI %30"

        Bu akşam ilk defa yeni bir sistemle karşılaştık. 4-1-5... İsmail Yüksek harcayağı eforun %90'ını 60 dakika içerisinde bitiriyor. Sahanın her tarafında topu da iyi kullanıyor. Mourinho zamanında görev yapamıyordu, niye yapamıyordu bunu anlamak mümkün değil. Fenerbahçe'nin transferde başarı oranı %30, bu paralara yazık. Alvarez Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlayacaktır. Bu kadar yabancının içerisinde özellikle ilk yarıda Kerem ve İsmail en başarılı isim diyebiliriz.

        "İLK İHTİYAÇ 3 PUANDI"

        Fenerbahçe'nin ilk etaptaki ihtiyacı üç puandı. Üç puanı kazanması F.Bahçe'nin hanesine yazılması en önemli hadiseydi. Bundan sonra her şeyi yapabilir. Fenerbahçe'de defans arkası dik koşu yapabilecek futbolcular var. Kerem, Nene, Oğuz bu koşuları yapabilir. Bu koşuları yapmadığı sürece Fenerbahçe'nin derin top oynaması çok zor. Oyunun son bölümünde etkili oynamadı ama çabuk oynamaya başladı, bu da hocaya bundan sonraki maçlar için mesajdır.

