Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ABD Başkanı Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı

Diğer yandan, geçtiğimiz hafta BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, burada Filistin'e destek eylemlerine katılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, New York’ta Filistin'e destek eylemine katılan Petro'nun vizesinin iptal edileceğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerine emirlere itaatsizlik etmelerini ve şiddeti kışkırtmalarını söyledi.
Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz" ifadelerine yer vermişti. Petro da buna yanıt olarak ABD vizesinin iptal edilmesinin "umurunda olmadığını" söylemişti.