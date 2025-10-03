Habertürk
        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ABD Başkanı Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı | Dış Haberler

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ABD Başkanı Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırmasının ardından Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini açıklayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bu kez ABD Başkanı Trump'a seslendi. Petro, "Gazze halkına derhal gıda sağlanmadıkça hiçbir barış planının (Trump'ın Gazze'deki ateşkes planı) başlamayacağını anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.10.2025 - 07:51 Güncelleme: 03.10.2025 - 07:51
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a "Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması" konusunda çağrıda bulundu.

        Petro, sosyal medya hesabından, Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin Trump'a seslendi.

        Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze halkına derhal gıda sağlanmadıkça hiçbir barış planının (Trump'ın Gazze'deki ateşkes planı) başlamayacağını anlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        "ABD VE AVRUPA ÖZGÜRLÜK DUYGULARINI KAYBEDECEK"

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıya değinen Petro, "Gazze'ye halen tekneler geliyor. Onları durdurmayın. Dünyanın dört bir yanından yiyecek akışını zorlayın. ABD ve Avrupa, aç bir halka yiyecek getirdikleri için insanların alıkonulmasına izin verirse tüm özgürlük ve demokrasi duygularını kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Marinette Gazze yolunda
        KÜRESEL ÇAPTA GREV ÇAĞRISI

        Öte yandan Petro, La Haya Grubu'na çağrıda bulunarak küresel çapta bir "genel grev" yapılmasını ve Filistinlilere destek için Küresel Sumud Filosu'na katılanların gördüğü muamelenin protesto edilmesini istedi.

        Petro'nun küresel grev çağrısında bulunduğu La Haya Grubu, geçtiğimiz ocak ayında Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika tarafından Gazze'deki ağır insani krize yanıt olarak kuruldu.

        İSRAİLLİ DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

        Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve Kolombiyalı 2 aktivisti alıkoymasına karşı Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini ve İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının iptal edildiğini belirtmişti.

        ABD VİZESİ İPTAL EDİLECEK

        Diğer yandan, geçtiğimiz hafta BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, burada Filistin'e destek eylemlerine katılmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, New York’ta Filistin'e destek eylemine katılan Petro'nun vizesinin iptal edileceğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerine emirlere itaatsizlik etmelerini ve şiddeti kışkırtmalarını söyledi.

        Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz" ifadelerine yer vermişti. Petro da buna yanıt olarak ABD vizesinin iptal edilmesinin "umurunda olmadığını" söylemişti.

