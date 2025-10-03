Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da yağış için öğle saatlerine dikkat çekiliyor. 9 kent içinse 'sarı' alarm verilerek sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu. İşte o illerimiz ve yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
9 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ
'Sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ."
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, , sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 25, Parçalı, zamanla batısı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu
GAZİANTEP: 29, Az bulutlu
MARDİN: 27, Az bulutlu
SİİRT: 30, Az bulutlu