Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.019,11 %-0,57
        DOLAR 41,6854 %0,18
        EURO 48,9144 %0,23
        GRAM ALTIN 5.170,39 %0,24
        FAİZ 39,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 63,36 %0,75
        BITCOIN 119.913,00 %-0,66
        GBP/TRY 56,0557 %0,14
        EUR/USD 1,1725 %0,09
        BRENT 64,72 %0,95
        ÇEYREK ALTIN 8.453,58 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

        Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu. Mayıs 2024'ten bu yana yıllık enflasyonda ilk kez artış yaşandı. Eylülde manşet enflasyona en yüksek katkı endeksteki ağırlığı sebebiyle gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Ancak eğitim, aylık yüzde 17.9, yıllık ise yüzde 66.1'lik yükselişle en yüksek fiyat artışlarının kaydedildiği grup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.

        Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.04, yıllık enflasyon ise yüzde 32.95 olarak açıklanmıştı.

        Beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı rakamlarıyla Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez yıllık enflasyonda artış kaydedilmiş oldu.

        EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

        TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.28 artış, ulaştırmada yüzde 24.86 artış ve konutta yüzde 53.27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.97, ulaştırmada yüzde 4.10 ve konutta yüzde 8.12 oldu.

        REKLAM

        EN HIZLI ARTIŞ EĞİTİMDE

        Manşet enflasyona ağırlığı sebebiyle en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelse de ana gruplar içerisinde en hızlı artış eğitimde kaydedildi. Eğitimdeki yıllık artış yüzde 66.1'i buldu. Bu artışın manşet enflasyona katkısı ise yüzde 1.61 oldu.

        EĞİTİMDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 17.9

        Ana gruplardaki aylık değişimlere bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.62 artış, ulaştırmada yüzde 2.81 artış ve konutta yüzde 2.56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.11, ulaştırmada yüzde 0.44 ve konutta yüzde 0.44 oldu.

        Eğitim grubundaki aylık artış ise yüzde 17.9 olarak hesaplandı. Bu grubun aylık enflasyona katkısı yüzde 0.48'i buldu.

        ZAM ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTE VE YURTLAR

        Eylül ayında en yüksek artış kaydedilen temel başlık üniversite eğitimi oldu. Buradaki yüzde 61.67'lik artışı, yüzde 36.62 ile gazete ve dergiler, yüzde 19.84 ile yumurta, yüzde 19.16'lik artış ile taze balık takip etti.

        İŞTE EYLÜLDE FİYATI EN ÇOK ARTAN TEMEL BAŞLIKLAR:

        Sıra Temel başlık Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
        1 Üniversite eğitimi 61.67 64.58
        2 Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) 36.62 38.32
        3 Yumurta 19.84 41.10
        4 Taze balık 19.16 60.58
        5 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 13.45 41.95
        6 Taze sebzeler (patates hariç) 11.95 30.18
        7 Tavuk eti 11.82 7.74
        8 Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 10.81 44.00
        9 Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 9.63 38.05
        10 Tereyağı 8.45 30.52
        11 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 6.81 37.01
        12 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 6.80 42.95
        13 Bilgisayar ve ekipmanları 6.38 16.24
        14 Çocuk giyim 6.19 6.12
        15 Çay ve bitki çayları 6.14 35.80
        16 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 5.70 38.63
        17 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 5.58 43.89
        18 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 5.23 25.77
        19 Fırın, ocak ve fırınlı ocak 4.84 50.06
        20 Erkek giyim 4.76 10.68
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        Marinette Gazze yolunda
        Marinette Gazze yolunda
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Habertürk Anasayfa