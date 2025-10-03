TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.

Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.04, yıllık enflasyon ise yüzde 32.95 olarak açıklanmıştı.

Beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı rakamlarıyla Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez yıllık enflasyonda artış kaydedilmiş oldu.

EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.28 artış, ulaştırmada yüzde 24.86 artış ve konutta yüzde 53.27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.97, ulaştırmada yüzde 4.10 ve konutta yüzde 8.12 oldu.

EN HIZLI ARTIŞ EĞİTİMDE

Manşet enflasyona ağırlığı sebebiyle en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelse de ana gruplar içerisinde en hızlı artış eğitimde kaydedildi. Eğitimdeki yıllık artış yüzde 66.1'i buldu. Bu artışın manşet enflasyona katkısı ise yüzde 1.61 oldu.

EĞİTİMDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 17.9 Ana gruplardaki aylık değişimlere bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.62 artış, ulaştırmada yüzde 2.81 artış ve konutta yüzde 2.56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.11, ulaştırmada yüzde 0.44 ve konutta yüzde 0.44 oldu. Eğitim grubundaki aylık artış ise yüzde 17.9 olarak hesaplandı. Bu grubun aylık enflasyona katkısı yüzde 0.48'i buldu. ZAM ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTE VE YURTLAR Eylül ayında en yüksek artış kaydedilen temel başlık üniversite eğitimi oldu. Buradaki yüzde 61.67'lik artışı, yüzde 36.62 ile gazete ve dergiler, yüzde 19.84 ile yumurta, yüzde 19.16'lik artış ile taze balık takip etti. İŞTE EYLÜLDE FİYATI EN ÇOK ARTAN TEMEL BAŞLIKLAR: Sıra Temel başlık Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 1 Üniversite eğitimi 61.67 64.58 2 Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) 36.62 38.32 3 Yumurta 19.84 41.10 4 Taze balık 19.16 60.58 5 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 13.45 41.95 6 Taze sebzeler (patates hariç) 11.95 30.18 7 Tavuk eti 11.82 7.74 8 Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 10.81 44.00 9 Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 9.63 38.05 10 Tereyağı 8.45 30.52 11 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 6.81 37.01 12 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 6.80 42.95 13 Bilgisayar ve ekipmanları 6.38 16.24 14 Çocuk giyim 6.19 6.12 15 Çay ve bitki çayları 6.14 35.80 16 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 5.70 38.63 17 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 5.58 43.89 18 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 5.23 25.77 19 Fırın, ocak ve fırınlı ocak 4.84 50.06 20 Erkek giyim 4.76 10.68