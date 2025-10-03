Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Muğla'da sağanak sonrası sel! | Son dakika haberleri

        Muğla'da sağanak sonrası sel!

        Muğla'da şiddetli sağanak etkili oldu. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:12
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu.

        Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

        Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.

