Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Münih Havalimanı'nda drone alarmı | Dış Haberler

        Münih Havalimanı'nda drone alarmı

        Almanya'nın güneyindeki Münih Havalimanı üzerinde görülen drone nedeniyle 32 uçuş iptal edildi, 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2025 - 14:31 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Danimarka ve Norveç'teki havalimanlarının ardından bu kez Almanya'nın en büyük havalimanlarından birinde drone alarmı yaşandı.

        Görgü tanıkları, perşembe akşamı yerel saatle 21.30'da Münih Havalimanı üzerinde drone gördükleri yönünde polise ihbarda bulundu. İlk başta tespit edilemeyen dron, 1 saat sonra polis ve havalimanı yetkililerince havalimanı üzerinde fark edildi. Ancak karanlık nedeniyle dron hakkında detaylı bilgi edinilemedi. Bunun üzerine yerel saat ile 22.30'dan itibaren Münih Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

        REKLAM

        Münih Havalimanı varışlı 15 uçuş Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirildi. Münih Havalimanı kalkışlı 17 uçuşun da iptal edilmesiyle yaklaşık 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı. Yolcular geceyi havalimanında geçirirken, yetkililer tarafından mahsur kalanlara kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandı.

        Yetkililer dron tehdidinin arkasında kimin olduğunu henüz tespit edemezken, havalimanı çevresine polis helikopterleri konuşlandırıldı. Münih Havalimanı'ndaki uçuşların gün içinde başlayabileceği belirtildi.

        DRONE KRİZİ

        Almanya'da geçtiğimiz hafta da Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel şehrinde bir elektrik santrali dahil olmak üzere kritik altyapılar üzerinde dronelar görülmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Ayrıca geçtiğimiz hafta Danimarka ve Norveç havalimanlarında da dron görülmesi üzerine Baltık ülkeleri alarma geçmişti. Danimarka 1-2 Ekim'de ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliği için komşu ülkelerden yardım talep etmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        Habertürk Anasayfa