10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
Antalya'da, 10 gün önce cezaevinden çıkan 38 yaşındaki Derya Kazmacı, arkadaşının evinde ölü bulundu. Kazmacı'nın kaldığı odada, enjektör ve uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Antalya'da acı olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.
YÜZÜSTÜ YERDE HAREKETSİZ BULUNDU
Bir mağazada bekçilik yapan Rüstem O., sabah eve geldiğinde, yanında kalan Derya Kazmacı'yı (38) yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kazmacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ENJEKTÖR VE UYUŞTURUCU BULUNDU
Kazmacı'nın cesedinin olduğu yerde, enjektör ve uyuşturucu madde olduğu görüldü. Ekipler, bulunan malzemeleri delil torbasına koydu.
Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun evinde kaldığı öğrenildi.