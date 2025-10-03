Habertürk
        Arda Güler değerine değer kattı, tarihe geçti!

        Arda Güler değerine değer kattı, tarihe geçti!

        Transfermarkt, İspanya La Liga'da futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, değerini yükselterek en değerli Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:08
        • 1

          Transfermarkt, İspanya La Liga’da yaptığı ara güncellemede 78 futbolcunun piyasa değeri artarken, 88 oyuncunun değeri düştü. Real Madrid ve Barcelona kadrolarında yaşanan değişim dikkat çekti. Genel tabloya bakıldığında iki devin kadro değeri neredeyse sabit kalırken, bazı isimlerin değerinde dalgalanmalar yaşandı.

        • 2

          En büyük kayıp Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior’a ait oldu. 2024’te 200 milyon Euro ile dünyanın en değerli futbolcusu konumuna yükselen Brezilyalı, bu güncellemede 170 milyondan 150 milyon Euro'ya geriledi.

        • 3

          Real Madrid’de yükselen isimlerse Franco Mastantuono ve Arda Güler oldu. River Plate’ten transfer edilen 18 yaşındaki Arjantinli Mastantuono, +20’lik artışla 50 milyon Euro'ya ulaştı.

        • 4

          Arda Güler ise +15’lik artışla 60 milyon Euro'ya yükselerek tarih yazdı.

        • 5

          Genç yıldız, Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ı geçerek Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu unvanını aldı.

        • 6

          Transfermarkt’ın 2004’ten bu yana yaptığı piyasa değeri kayıtlarında ilk kez bir Türk futbolcu bu seviyeye çıkmış oldu.

        • 7

          Blaseio, Arda Güler’in yükselişini şöyle değerlendirdi: “Xabi Alonso ona hem güven hem de düzenli forma şansı veriyor. Arda’nın oyunu açabilen, çizgiler arasında kaybolabilen ve rakip savunmaları çözebilen özellikleri Real Madrid hücumuna farklı bir boyut katıyor. Önündeki tek engel sakatlıklardan uzak durmak ve istikrarlı şekilde Avrupa’nın en büyük maçlarında da performans göstermek.”

        • 8

          Gelecek hafta İtalya Serie A için de yeni piyasa değeri güncellemesi yapılacak. Bu değerlendirmede Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın değerinde de değişiklik olma ihtimali bulunuyor.

