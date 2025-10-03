Arda Güler değerine değer kattı, tarihe geçti!

Blaseio, Arda Güler’in yükselişini şöyle değerlendirdi: “Xabi Alonso ona hem güven hem de düzenli forma şansı veriyor. Arda’nın oyunu açabilen, çizgiler arasında kaybolabilen ve rakip savunmaları çözebilen özellikleri Real Madrid hücumuna farklı bir boyut katıyor. Önündeki tek engel sakatlıklardan uzak durmak ve istikrarlı şekilde Avrupa’nın en büyük maçlarında da performans göstermek.”