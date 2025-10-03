Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuş, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Mabel Matiz, "Bu şarkı bir buçuk yıl önce kaydedilmiş bir şarkıdır. Binlerce insan dinledi. Ben bu şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlanmadan önce dinlettiğim insanlardan en ufak bir şekilde yorum duysaydım bu şarkıyı kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağım başka eserlerden geçen ifadelerde gerekli inisiyatifi alıp o şarkılara müdahale ediyorum ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin 'Dam üstünde çul serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar seveni cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar seveni cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassas bir insanım. Bu konser ile ilgili görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; şarkıcı Mabel Matiz'e 'Perperişan' şarkısının sözlerinde "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.