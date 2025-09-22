Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuş, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; 'Perperişan' isimli şarkısına soruşturma açılan Mabel Matiz, ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Savcılığa ifade verecek olan Mabel Matiz, adliye kapısından polis tarafından içeri alındı. Ünlü şarkıcının polis eşliğinde adliyeye girmesi; “Hakkında gözaltı kararı mı var?” sorusunu beraberinde getirdi. Gazeteciler, Mabel Matiz’den bu sorunun yanıtını alamadı. Ancak başsavcılık yaptığı açıklamada, herhangi bir gözaltı kararı olmadığını, Matiz'in ifadesine başvurulacağını söyledi.

Matiz, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şarkıyı sosyal medya hesaplarından ekibiyle birlikte yayınladığını söyleyen Mabel Matiz; "Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaca yer vermedim. Bu şarkıyı 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleri ile kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Bu şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımın içeriklerini hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da o amaç için yazdım" dedi.

"EVİNE HABER YOLLAMAK ANLAMINDA SÖYLEDİM"

"Benim müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirmek değil" diyen Mabel Matiz; “Aksine insanları birleştirmek iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde yer alan 'Cici toy bebe' sözleri ile sevdiğinin sevdiği kişi kullanılan daha ham bir birey anlamında, 'Diyor şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözlerimle ben evine haber yollamak anlamında kullandım. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi” ifadelerini kullandı.