İçişleri Bakanlığı’ndan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz gün, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuştu.
Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflar: DepoPhoto