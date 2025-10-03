Habertürk
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! Akıl sağlığı raporu çıktı | SON DAKİKA HABERİ

        Anneannesi ile teyzesini üzerlerine benzin döküp ateşe vermişti! Akıl sağlığı raporu çıktı!

        Antalya'da, tartıştığı anneannesi 63 yaşındaki Hülya Çetinkaya ile teyzesi 46 yaşındaki Filiz Kaplan'ı üzerlerine benzin döküp ateşe veren 30 yaşındaki Okan Altay hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi. Duruşmaya, Altay'ın akıl sağlığı raporu da sunuldu...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:28
        Antalya'da olay, 20 Ocak 2023'te Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Okan Altay (30), içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile birlikte yaşadığı daireye gitti.

        Yanarak hayatını kaybeden teyze Filiz Kaplan.
        Yanarak hayatını kaybeden teyze Filiz Kaplan.

        TARTIŞMANIN NEDENİ: PARA ANLAŞMAZLIĞI

        DHA'daki habere göre burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan (46), tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

        Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede; Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

        "TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI"

        Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi. Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        ADLİ TIP: CEZA EHLİYETİ TAM

        'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Altay, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Okan Altay, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada mahkeme başkanı, adli tıp tarafından sanığa 'Ceza ehliyeti tam' raporu verildiğini belirtti.

        RAPORA İTİRAZININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Okan Altay, rapora itirazının olmadığını söyledi. Sanık avukatının yeniden rapor alınması talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme başkanının, "Suç hakkında söyleyeceğin var mı" sorusuna, sanık "Yok" karşılığını verdi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının son savunmasını gerçekleştirmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

