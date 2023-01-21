Anneannesi ve teyzesini eve kilitledi! Torun değil katil!

Son dakika haberleri: Anneannesi ve teyzesi yangında öldü! Torun değil katil! - Günün öne çıkan haberleri

DHA

Antalya'da yangın, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak´ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı.

ANNEANNESİYLE TARTIŞMA YAŞADI DHA'da yer alan habere göre Okan Altay (28), içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte yaşadığı anneannesi Hülya Çetinkaya'nın (63) evine gelip, tartışmaya başladı.

TEYZESİ 'KADES'TEN YARDIM İSTEDİ Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan (46) da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi.

PARA ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

ÇIKAN YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İKİ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay de hastaneye götürüldü. KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. EVİN KAPISINI ÜZERLERİNE KİTLEDİ Yapılan incelemede; yangında ölen 2 kişinin, Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, Okan Altay'ın yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi. ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK Altay, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi.