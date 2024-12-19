12 milyon TL fidye istediler! Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı

Önceki gün saat 17.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen bazı kişiler otomobille bir iş yerine geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, hırsızlık yapan kişileri bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiğini söyledi.

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Sinan Ünal HURDACININ OĞLUNU KAÇIRDILAR Şüpheliler daha sonra hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürdü. Bir süre sonra şüpheliler baba Recep Ünal’ı arayıp oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL fidye istedi. Ünal emniyete giderek şikayetçi olurken, otomobilin giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

REKLAM YAKALANDI Babanın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan gasp dedektifleri, şüphelilerin gittiği bölgelere operasyon düzenledi. Operasyonları duyan şüpheliler kaçırdıkları Sinan Ünal’ı Silivri’de serbest bıraktı. Sinan Ünal’ın serbest bırakılmasının ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri Küçükçekmece ve Çorlu’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 4 suç kaydı bulunun Fatih E. bir suç kaydı bulunan Sevilay S., 4 suç kaldı bulunan Sedat K. ile Şahin S. yakalandı.

HURDACILARDA ÇOK PARA VAR Düzenlenen operasyonla yakalanan biri kadın 4 şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli susma hakkını kullandı. Diğer iki şüpheli verdikleri ifadede, Fatih E ile Sedat K.’nın ‘Hurdacılarda iyi para var’ diyerek kaçırma planını yaptıkları ortaya çıktı. Olay günü de kendilerini polis diye tanıtarak sözde bir olayın kamera görüntülerine bakmaya gittiklerini belirten şüpheliler söz konusu kaçırma eylemini yaptıklarını söyledi. Soruşturmanın ardından 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye Haberi Görüntüle