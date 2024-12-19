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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sarıyer'de kaybolan kadın denizde ölü bulundu; yakını sinir krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de kaybolan kadın denizde ölü bulundu; yakını sinir krizi geçirdi

        İstanbul Sarıyer'de önceki gün kaybolan 62 yaşındaki Yeter Doğan'ın cansız bedeni denizde bulundu. Sinir krizi geçiren yakınları da hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:38
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        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
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        Sarıyer'de bir gün önce kaybolan 62 yaşındaki Yeter Doğan, denizde ölü bulundu. Denizden çıkartılan cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sinir krizi geçiren yakınları da hastaneye kaldırıldı.

        Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Doğan'ı aramalar devam ederken sahilde yürüyüş yapanlar sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

        KAYIP KADIN ÖLÜ BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin kayıp olan Yeter Doğan olduğu tespit edildi.

        Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Doğan'ın ölüm haberinin aldıktan sonra sinir krizi geçiren yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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