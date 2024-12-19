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        Haberler Ekonomi Borsa ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk - Borsa Haberleri

        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk

        Fed'in 2025 yılı için faiz indirim beklentisini düşürmesi ABD borsalarında sert satış getirdi. Dow Jones böylece 1974'ten bu yana ilk kez 10 gün üst üste günlük kayba imza atmış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 01:35
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        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
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        Fed'in 2025 yılı için faiz indirim beklentisini 4'ten 2 sefere düşürmesi ABD borsalarında düşüşe yol açtı. Dow Jones günü yüzde 2.58'lik düşüşle 42 bin 327 puandan kapattı. Böylece ağustos ayından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.

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        Çarşamba kapanışıyla beraber bunun yanında 1974 yılından bu yana ilk kez Dow Jones 10 gün üst üste günlük kayıp yaşadı. Söz konusu 10 işlem gününde toplam düşüş yüzde 5.9'a ulaştı.

        ABD'de bunun yanında Fed kararının ardından S&P 500 yüzde 2.95, Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 3.56 geriledi.

        Son düşüşlere rağmen 2024 genelinde Dow Jones yüzde 12.23, S&P 500 yüzde 23.81, Nasdaq ise yüzde 31.33 yükseldi.

        Bu yükselişlerde ABD'de gerileyen enflasyon ve Fed'in toplamda 1000 baz puanlık 3 faiz indirimine gitmesi etkili oldu.

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