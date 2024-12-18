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        Haberler Dünya ABD'den Irak'a ültimatom | Dış Haberler

        İddia: ABD, Irak'tan İran destekli bütün silahlı grupları tasfiye etmesini istedi

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin danışmanı İbrahim el-Sumaidaie, ABD'nin Irak'a mesaj göndererek İran destekli bütün grupları tasfiye etmesini talep ettiğini; eğer yapılmazsa ABD'nin güç kullanarak bunu yapacağını söylediğini ifade etti. 18 Aralık tarihinde yapılan ABD Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında iddiaya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel "Bu bizim genel tavrımız, kendi personelimizi korumak zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 22:57 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:14
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        ABD'den Irak'a ültimatom iddiası
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        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin danışmanı İbrahim el-Sumaidaie, ABD'nin Irak hükûmetine İran destekli gruplarla ilgili bir mesaj gönderdiğini iddia etti. el-Sumaidaie, ABD'nin İran destekli bütün silahlı grupların tasfiye edilmesini istediğini, bunun yapılmaması durumunda ABD'nin bunu kendisinin yapacağını Irak'a ilettiğini belitti.

        Irak nüfusunun %55'i Şii Arap nüfustan oluşurken özellikle DEAŞ sonrası politik düzlemde Şii partiler oldukça önemli bir yer tutuyor. Ancak Irak'ta birçok silahlı İran destekli şii grup da bulunuyor. Haşdi Şabi ve Ketaib Hizbullah'ın başını çektiği gruplar özellikle DEAŞ'a karşı verilen mücadelede Irak Ordusuyla birlikte hareket etmişti.

        DEAŞ'ın Irak'tan çıkarılması sonrası ise bu gruplar kendilerini tasfiye etmedi. Hâlihazırda Irak'ta binlerce İran destekli şii milis bulunuyor. Bu gruplar zaman zaman ABD'nin Irak'taki üslerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor.

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        ABD ise uzun süre bu gruplara karşı ciddi bir adım atmadı ancak İran'ın Suriye'de ve Lübnan'da zayıflamasının ardından ABD'nin Irak'ta yeni adımlar atabileceği düşünülüyor.

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