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        Haberler Dünya Fransa'da Suriye toplantısı | Dış Haberler

        Fransa'da Suriye toplantısı

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, ocak ayı içerisinde Türkiye, Arap ülkeleri ve Batı ülkelerinin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini açıkladı. Toplantının ana gündem maddesi Suriye olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:19
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        Fransa'da Suriye toplantısı
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        Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barrot, Fransa'nın ev sahipliğinde bir Suriye Zirvesi toplanacağını ve zirveye Türkiye, Arap ülkeleri ve Batılı ülkelerin katılım göstereceğini belirtti.

        Barrot, Suriye'de kurulan yeni hükûmetin ise söylemleri ile değil attıkları somut adımlar üzerinden değerlendirileceğini ifade etti. Barrot "Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden inşasına sunulacak katkı ancak politika ve güvenlik taahhütlerinin yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır." dedi.

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