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        Haberler Dünya Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme | Dış Haberler

        Hollanda'ya ait F-35'ler Baltık Denizi'nde Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme yaptı

        Baltık Denizi'nde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rus Su-27 savaş jetlerine önleme yapan Hollanda Hava Kuvvetleri bu kez de Rusya'ya ait Tupolev-Tu-22M tipi süpersonik bombardıman uçaklarına önleme yaptı. Açıklama Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'tan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:37
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        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
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        Yaklaşık 2 aydır NATO'nun Baltık Denizi bölgesindeki devriye görevlerini yürüten Hollanda Hava Kuvvetleri yeniden Rus savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.

        Geçtiğimiz hafta Rusya'ya ait Su-27 savaş uçaklarına önleme yapan Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları bu sefer Tupolev-Tu-22M tipi süpersonik bombardıman uçağına önleme yaptı. Olay 17 Aralık günü yaşandı.

        Konuyla ilgili X hesabı üzerinden açıklama yapan Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans "17 Aralık günü İsveç ve Finlandiya'nın koordinasyonunda Rusya'ya ait süpersonik füze taşıyan uçağa önleme yaptık." dedi.

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        Brekelmans, görev bölgelerinde alarm durumunda olmaya devam edeceklerini ve herhangi bir müdahaleye karşı hazır olduklarını belirtti.

        Sovyetler Birliği Dönemi'nde geliştirilen Tupolev Tu-22M tipi bombardıman uçağı Sovyetler zamanında hiçbir ülkeye ihraç edilmedi. 1992 sonrasında ise yalnıca Belarus'a ihracı gerçekleşti. Rusya stratejik öneme olduğunu düşündüğü Tupolev Tu-22M'yi hiçbir ülkeye satmıyor.

        ABD de stratejik öneme sahip oan F-22 savaş uçaklarını hiçbir ülkeye satmama konusunda kararlı tutumunu sürdürüyor.

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        #rusya
        #Nato
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