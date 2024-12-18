Hollanda'ya ait F-35'ler Baltık Denizi'nde Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme yaptı
Baltık Denizi'nde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rus Su-27 savaş jetlerine önleme yapan Hollanda Hava Kuvvetleri bu kez de Rusya'ya ait Tupolev-Tu-22M tipi süpersonik bombardıman uçaklarına önleme yaptı. Açıklama Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'tan geldi.
Yaklaşık 2 aydır NATO'nun Baltık Denizi bölgesindeki devriye görevlerini yürüten Hollanda Hava Kuvvetleri yeniden Rus savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz hafta Rusya'ya ait Su-27 savaş uçaklarına önleme yapan Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları bu sefer Tupolev-Tu-22M tipi süpersonik bombardıman uçağına önleme yaptı. Olay 17 Aralık günü yaşandı.
Konuyla ilgili X hesabı üzerinden açıklama yapan Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans "17 Aralık günü İsveç ve Finlandiya'nın koordinasyonunda Rusya'ya ait süpersonik füze taşıyan uçağa önleme yaptık." dedi.
Brekelmans, görev bölgelerinde alarm durumunda olmaya devam edeceklerini ve herhangi bir müdahaleye karşı hazır olduklarını belirtti.
Sovyetler Birliği Dönemi'nde geliştirilen Tupolev Tu-22M tipi bombardıman uçağı Sovyetler zamanında hiçbir ülkeye ihraç edilmedi. 1992 sonrasında ise yalnıca Belarus'a ihracı gerçekleşti. Rusya stratejik öneme olduğunu düşündüğü Tupolev Tu-22M'yi hiçbir ülkeye satmıyor.
ABD de stratejik öneme sahip oan F-22 savaş uçaklarını hiçbir ülkeye satmama konusunda kararlı tutumunu sürdürüyor.