Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme

Yaklaşık 2 aydır NATO'nun Baltık Denizi bölgesindeki devriye görevlerini yürüten Hollanda Hava Kuvvetleri yeniden Rus savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta Rusya'ya ait Su-27 savaş uçaklarına önleme yapan Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları bu sefer Tupolev-Tu-22M tipi süpersonik bombardıman uçağına önleme yaptı. Olay 17 Aralık günü yaşandı.

Konuyla ilgili X hesabı üzerinden açıklama yapan Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans "17 Aralık günü İsveç ve Finlandiya'nın koordinasyonunda Rusya'ya ait süpersonik füze taşıyan uçağa önleme yaptık." dedi.

Onze F-35’s tonen dagelijks waakzaamheid tegen Russische dreigingen.



Gisteren onderschepten we, samen met Finland en Zweden, Russische vliegtuigen met supersonische raketten boven de Baltische Zee.



Het beschermen van onze veiligheid vraagt voortdurende paraatheid. 🇳🇱🇫🇮🇸🇪 pic.twitter.com/q4mk2Mboeo — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 18, 2024

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Brekelmans, görev bölgelerinde alarm durumunda olmaya devam edeceklerini ve herhangi bir müdahaleye karşı hazır olduklarını belirtti.

Sovyetler Birliği Dönemi'nde geliştirilen Tupolev Tu-22M tipi bombardıman uçağı Sovyetler zamanında hiçbir ülkeye ihraç edilmedi. 1992 sonrasında ise yalnıca Belarus'a ihracı gerçekleşti. Rusya stratejik öneme olduğunu düşündüğü Tupolev Tu-22M'yi hiçbir ülkeye satmıyor.