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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Aralık'ta D8 Teşkilatı 11. Zirvesine katılmak için katılmak üzere Mısır'a gidecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:08
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Aralık (yarın) D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına katılmak üzere Mısır'a gidecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek Zirve’ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacaktır." denildi.

        Altun ayrıca, "Zirve’ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Son dakika haberler
        #mısır
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