1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
İstanbul Bahçelievler'de akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. D-100 kara yolunda yaşanan olayda, üst geçitten geçemeyen TIR trafiği felç etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu trafik normale döndü
Bahçelievler D-100 Karayolunda Şirinevler üst geçidinden geçemeyen TIR nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
DHA'nın haberine göre TIR’ın dorsesinde yüklü bulunan TIR’ların yönünün değiştirilmesiyle araç bulunduğu yerden kurtarıldı.
1 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI
Olay, D-100 Karayolu Şirinevler mevkii Avcılar istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İlçede bir TIR şoförü Şirinevler üst geçidine geldiği sırada dorsesinde yüklü olan TIR’ların üst geçide çarpmaması için aracı durdurdu.
Avcılar istikametinde 3 şeritli olan yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karayolunda güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre 2 şeritten kontrollü olarak verdi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yüklü araçların yönünün değiştirilmesinin ardından TIR bulunduğu yerden kurtarıldı.
TIR’ın üst geçitten geçememesi nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu trafik yoğunluğu bir süre sonra normale döndü.