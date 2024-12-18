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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı! - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!

        Amasya'da polisi görünce kaçmaya çalışan bir minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı. Iğdır'dan alınan göçmenlerin Sakarya'ya getirilmeye çalışıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:24
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        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
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        Amasya'da polisi görünce kaçmaya çalışan sürücünün minibüsünde 20 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi sürücü S.D. (45), ve Ü.A. (38) gözaltına alındı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

        Iğdır’dan aldıkları 20 kaçak göçmeni minibüsle Sakarya’ya taşıyan S.D., Amasya'nın Taşova ilçesinde kavşakta uygulama yapan polis ekiplerini fark etti. Aracı durduran S.D., geri manevra yapmaya kaçmaya çalıştı. Polis, müdahale edip, minibüsü durdurdu.

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        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, minibüste yaşları 18 ile 30 arasında değişen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü S.D. ve Ü.A. da gözaltına alındı.

        Polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç’ın da takip ettiği yakalamada kaçak göçmenler Mobil Göç İdaresi aracında parmak izleri alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Bu arada, sürücünün polisi fark edince geri manevra yapıp kaçmaya çalıştığı anlar, Mobese kamerasına yansıdı.

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