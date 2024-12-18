Cesaretin ve yaşamın sınandığı yolculuklar: Sürücülere meydan okuyan dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!

5. NORTH YUNGAS YOLU - BOLİVYA

Ölüm Yolu olarak bilinen North Yungas Yolu’nda her yıl 200-300 kişi hayatını kaybeder. Genişliği tek bir araçlık olan bu yol, korkutucu yüksekliklerden geçer ve koruma bariyerleri yoktur. Şiddetli yağmur, sis ve toprak kaymaları ise sürüşü daha da riskli hale getirir. Neyse ki bu yol için yeni bir alternatif güzergah yapılmıştır.