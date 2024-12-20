Enflasyondan beter

Bilindiği üzere, sinema sektörü uzun zamandır izleyici sayısının azlığı nedeniyle bir hayli sancılı bir süreç geçiriyor.

İzleyici sayılarının düşmesine neden olarak şu maddeler sıralanabilir;

REKLAM advertisement1

♦ Pandemi döneminde; filmlerin, evde dijital platformlarda izlenmesi, izleyicilerin alışkanlığını değiştirdi.

♦ Pandemi döneminde; sinema salonlarının uzun süre kapalı kalması, bu doğrultuda birçok filmin gösterime girememesi veya gösteriminin ertelenmesi, yapımcıları yüksek ölçüde maddi zarara uğrattı. Bu nedenle, izleyicilerin ilgisine mazhar olabilecek yüksek bütçeli filmler çekilemedi. İzleyiciler, sinemaya gidecek değerde film bulamadığı için ayağı salonlardan kesildi.

♦ Yeterince gişe rakamları elde edilemeyince, yapımcılar zarar etme endişesiyle film üretmekte çekimser kaldı. Bunun sonucunda da ortaya çıkan; "Kaliteli film olmadığı için mi izleyici yok yoksa izleyici olmadığı için mi kaliteli film çekilmiyor" ikilemi sinema sektörünün kafasını iyiden iyiye karıştırdı.

♦ İzleyici sayısının düşük olmasının bir diğer nedeni de bilet ücretlerinin yüksek olması gösteriliyor.

Peki bilet ücretleri, gerçekten pahalı mı? Bilet ücreti 300 TL olan sinemalar da var, 100 TL olan sinemalar da... Elbette sinemada film izlemek, sadece bilet ücretleriyle sınırlı kalmıyor. Sinema salonlarının çoğunun AVM'lerde olması, izleyicilerin film izleme bütçesini artırıyor. Film izlemek için gidilen AVM'de yenilen yemek, içilen kahve, otopark, sinema salonunda yeme - içme alışkanlığı gibi faktörler, film izleme bütçesini artırıyor.

REKLAM Peki sadece film izlemek isteyenler için bilet ücreti yüksek mi? Bu sorunun cevabı, en iyi şekilde enflasyon oranlarıyla verilebilir. 2020 Ortalama Bilet Ücreti... 17.21 TL Enflasyon… % 14.60 2021 Ortalama Bilet Ücreti... 22.59 TL (Artış… % 31.26) Enflasyon… % 36.08 (Artış... %21.48) 2022 Ortalama Bilet Ücreti... 36.49 TL (Artış % 61.53) Enflasyon… % 64.27 (Artış... % 28.19) 2023... Ortalama Bilet Ücreti... 88.87 TL (Artış… % 143.54) Enflasyon… % 64.77 (Artış... % 0.5) 2024 Ortalama Bilet Ücreti... 149.36 TL (Artış... % 68.06) Enflasyon… % 47.09 (Azalış... % 17.68) Pandemiden önceki ilk yıl olan 2019'un ilk 50 haftasında izleyici sayısı; 57.254.257 kişiydi. 2024'ün ilk 50 haftasında ise izleyici sayısı; 31.537.989 kişi. 2019'un izleyici sayısına göre; Kayıp İzleyici Sayısı... 25.716.268 kişi. Kayıp Hasılat... 3.840.210.300 TL (Güncel bilet fiyatlarıyla)

2020 ve ve 2021'de sinema salonlarının uzun zaman kapalı olması, açık olduğu dönemlerde ise koruma tedbirlerinden dolayı izleyici sayısının az olmasıyla bilet ücretleri çok az ölçüde güncellendi. 2022'de; bilet ücretleri hemen hemen enflasyon ölçüsünde yükselirken 2023'teki yüksek artış izleyicilerin "Bilet ücretleri pahalı' şeklindeki şikâyetinin ana kaynağı oldu. 2024'te ise bilet ücretleri; enflasyonun düşmesine rağmen arttı.

Son bir aydaki gişe rakamlarına bakacak olursak en çok; 'Çakallarla Dans 7, 'Moana 2', 'Gladyatör 2', 'Venom: Son Dans', 'İllegal Hayatlar: Meclis' ve 'Yıldızlararası' adlı filmler, izleyicilerin ilgisine mazhar oldu.