Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 5. tur maçında konuk olduğu 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Rakibi karşısında mücadeleye 19 yaş altı oyuncularıyla çıkan Kasımpaşa, 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Yiğit'in 8. dakikada attığı golle tur biletini cebine koydu.

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PAŞA, U19 TAKIMIYLA ÇIKTI Kasımpaşa, kupa maçında sahaya 19 yaş altı takımıyla çıktı. 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer aldı. Maça 11'de başlayan 2009 doğumlu Yaman Suakar, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar görev yaptı. REKLAM Kasımpaşa'nın grup aşamasındaki rakipleri 20 Aralık Cuma (yarın) çekilecek kuranın ardından belli olacak.

KASIMPAŞA'DAN PAYLAŞIM: TARİHİ BİR BAŞARI! Kasımpaşa Kulübü, U19 takımının aldığı galibiyet sonrası sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunarak genç futbolcuları tebrik etti. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, U19 takımımız gösterdiği üstün performansla Gençlerbirliği’ni eleyerek tarihi bir başarıya imza attı! Genç oyuncularımızın istek, arzu ve gayreti, kulübümüzün geleceğine olan inancımızı simgeliyor. Her birini tebrik ediyor, nice başarılar diliyoruz." Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, U19 takımımız gösterdiği üstün performansla Gençlerbirliği’ni eleyerek tarihi bir başarıya imza attı! 💪



Genç oyuncularımızın istek, arzu ve gayreti, kulübümüzün geleceğine olan inancımızı simgeliyor. Her birini tebrik ediyor, nice… pic.twitter.com/sBkO593Ti4 — Kasımpaşa (@kasimpasa) December 19, 2024

Sahadaki emek, soyunma odasındaki coşkuya dönüşüyor.



Gençlerimizin azmiyle gurur duyuyoruz! 👏 Daha nice zaferlere birlikte! 💪🔵⚪️#Kasımpaşa #SemtAşkı pic.twitter.com/atQnTDURcC — Kasımpaşa (@kasimpasa) December 19, 2024 Stat: Eryaman Hakemler: Erkan Özdamar, Suat Güz, Tuncay Ercan Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Fıratcan Üzüm (Dk. 87 Berat Can Sebat), Mikail Okyar (Dk. 46 Elias Durmaz), Sinan Osmanoğlu, Umut İslamoğlu, Samed Onur, Aosman, Emirhan Ünal (Dk. 57 Gökhan Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk. 80 Ensar Kemaloğlu), Çağrı Fedai (Dk. 87 Ertuğrul Sandıkcı), Yatabare Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya (Dk. 71 Ege Ketahte), Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş (Dk. 84 Ömer Efe Ecin), Beraat Doğan Yıldız, Dağhan Erdoğan (Dk. 46 Kaan Doğan), Yaman Suakar, Emirhan Yiğit (Dk. 84 Muhammed Ayeş), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş (Dk. 62 Bahtiyar Aras Özden) Gol: Dk. 8 Emirhan Yiğit (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 31 Adnan Aktaş, Dk. 53 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 81 Fıratcan Üzüm, Dk. 89 Aosman, Dk. 90 Yatabare (Gençlerbirliği) Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı! Haberi Görüntüle