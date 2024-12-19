"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"

Filmin galasına eşi Barbaros Çıtmacı ile katılan Gülnur Tutumoğlu da; "Güzel bir film bekliyoruz" dedi. Tutumoğlu daha sonra "Çok keyifli bir filme benziyor, oyuncu kadrosu da zaten mükemmel ötesi. Keyif alacağımız bir film olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İki ay önce evlenen çift, yılın kendileri için çok güzel geçtiğini söyledi. Gülnur Tutumoğlu, "Hayatımın aşkını buldum ve evlendim, bunun ötesi yok benim için" diyerek mutluluğunu paylaştı. Çift, yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluk dilediklerini belirtti.