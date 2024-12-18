Hazal Kaya: Kadın doğduğuma hep sevinirim
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada paylaşılan erkek haline kayıtsız kalmadı. Kaya; "Kadın doğduğuma hep sevinirim. Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allah'ım" dedi
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Instagram'da Zuarchiv adlı bir kullanıcı; pek çok ünlü kadın oyuncuyu 'erkek'leştirdi. O isimlerden biri de Hazal Kaya'ydı.
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Ünlü oyuncu, erkek halini paylaşarak; "Bir de bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim de... Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allahım" dedi.
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Hazal Kaya ayrıca, diğer ünlü isimlerin erkek hallerini de yayımlayarak; "Ya şu kadın arkadaşlarımın yakışıklılığına bakın... Sezen Hanım'ın hoşluğuna bakın..." notunu düştü.
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Meryem Uzerli de paylaşılan fotoğrafına kayıtsız kalmadı.
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Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına 'Kendime âşık oldum" şeklinde yorumda bulundu.
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Diğer ünlü kadınların erkek halleri ise şöyle:
Sezen Aksu
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Serenay Sarıkaya
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Beren Saat
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Özge Özpirinçci
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Hande Erçel